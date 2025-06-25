Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 25 червня

25 червня Кабінет Міністрів прийняв низку рішень, серед яких нові правила для захисту прав осіб з інвалідністю та вимоги до медзакладів України.

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Кабінет Міністрів України провів засідання 25 червня під час якого розглянув низку питань. Представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, які рішення ухвалили:

Зокрема, 25 червня Кабміном:

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я». Законопроектом пропонується закріпити на законодавчому рівні термін «господарська діяльність з медичної практики» та встановити, що це «діяльність у сфері охорони здоров’я, яка підлягає ліцензуванню відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», що провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями з метою надання медичної (реабілітаційної) допомоги (послуги) та медичного обслуговування».

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за: порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки); створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів. Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо запровадження звітності із сталого розвитку». Законопроектом, з метою гармонізації національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства, пропонується внести зміни до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якими передбачено: запровадити в Україні складення, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку; актуалізувати критерії для визначення категорії підприємств та груп; врегулювати питання ведення бухгалтерського обліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі, за міжнародними стандартами фінансової звітності, а також складання та подання ними звіту про управління.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань». Законопроект спрямований на забезпечення фінансовим ресурсом невідкладних заходів у сфері безпеки і оборони, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії РФ проти України та вирішення інших першочергових питань держави. Проектом Закону пропонується скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397 млрд 492,2 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448 млрд 833,5 млн грн (з них для сектору безпеки та оборони на 412 млрд 374,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 51 млрд 341,3 млн гривень. Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147 млрд 492,2 млн грн, у тому числі доходи загального фонду на 137 млрд 488,7 млн грн та спеціальний фонд на 10 млрд 3,5 млн грн, та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд гривень. Законопроектом пропонується оптимізувати та поліпшити умови залучення субʼєктами господарювання - резидентами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, повʼязаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що дозволить забезпечити більший доступ субʼєктів господарювання - резидентів України, які є стратегічними виробниками озброєння та військової техніки в Україні, до кредитування під державні гарантії. Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання щодо: цільового використання залишків місцевих бюджетів, що утворилися на кінець 2024 року за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам з метою спрямування їх у 2025 році на придбання шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення та облаштування безпечних умов у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; спрямування залишку коштів, утвореного станом на 01.01.2025, джерелом формування якого були надходження спеціального фонду державного бюджету від частини «військового» податку на доходи фізичних осіб та не використані Мінстратегпромом, Міністерству оборони України для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання; надання Уряду права скорочувати видатки загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету та збільшувати видатки загального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм) тощо.

– Внесено зміни до Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою КМУ від 21.11.2013 N 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям», в частині оптимізації процедури їх утворення та організації роботи. Внесено зміни до Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, в частині передбачення можливості прийняття рішень щодо забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та харчовими продуктами спеціального дієтичного споживання безпосередньо комісіями, утвореними закладами охорони здоровʼя. Внесено зміни до постанови КМУ від 24.12.2024 N 1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році», в частині уточнення вимог до закладів охорони здоровʼя, що можуть укладати договори з Національною службою здоровʼя України для надання послуг психіатричної допомоги пацієнтам до 18 років.

– Затверджено Порядок проведення транскордонних консультацій, що набере чинності одночасно із ЗУ «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього) або під час прийняття рішення про відмову у його видачі транскордонних консультацій щодо ймовірного значного негативного впливу на довкілля іноземних держав внаслідок експлуатації установок, розташованих в Україні, а також транскордонних консультацій щодо ймовірного значного негативного впливу на довкілля України внаслідок експлуатації установок, розташованих в іноземних державах, у випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану». Регламентовано процедуру надання доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для одержання інформації та проведення реєстраційних дій органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним реєстраторам, які були релоковані з окупованих територій та територій активних бойових дій і фактично здійснюють свою діяльність на територіях інших адміністративно-територіальних одиниць. Визначено, що надання доступу в таких випадках передбачається виключно за умови перевірки та підтвердження обласною військовою адміністрацією фактичного місцезнаходження та діяльності органу на відповідній території. Передбачено, з метою оперативного одержання відомостей/інформації з єдиних та державних реєстрів, що для окремих категорій користувачів, які мають право на отримання інформації в автоматизованому режимі до запровадження електронної інформаційної взаємодії, бути підключеними шляхом одержання ідентифікаторів доступу за умови використання таким користувачем кваліфікованого електронного підпису.

– Внесено зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Передбачено, що для закладів охорони здоров’я Державного управління справами до обсягу бюджетних асигнувань за поточними видатками на 2024 рік включаються також видатки, які на початок року були передбачені у складі бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» і в подальшому перерозподілені за рішенням Кабінету Міністрів України на видатки споживання на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення надання військовослужбовцям медичної допомоги та соціальної реабілітації. Визначено, що надавачі медичних послуг, які уклали договір за пакетом послуг «Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я», повинні забезпечити спрямування видатків на придбання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них в обсязі не менше ніж у 2024 році згідно з установленим у кошторисі закладу охорони здоров’я обсягом бюджетних асигнувань станом на 01.01.2024 (для закладів охорони здоров’я Національної академії медичних наук - станом на 01.02.2024). Передбачено, що заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ та уклали договір за пакетом «Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я», щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають інформацію про обсяг видатків, спрямованих на придбання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2026 роки», шляхом доповнення її вимогою щодо подання інформації про хід виконання завдань і заходів Програми за встановленою формою. Доповнено постанову додатком «Інформація про хід виконання завдань і заходів Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2026 роки», яким визначено показники моніторингу виконання завдань і заходів Програми.

– Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 31.03.2003 № 435 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтями 25 і 34 Закону України «Про загальну середню освіту», статтями 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», статтею 16 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту», статтею 9 Закону України «Про вищу освіту»», у звʼязку з втратою нею актуальності та невідповідністю вимогам чинного законодавства.

– Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Передбачено, що реєстрація в органах Казначейства бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється на підставі поданих НСЗУ Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, форми яких визначено Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309.

– Утворено Координаційний центр з питань відновлення регіонів як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, утворений з метою забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань координації відновлення регіонів. Затверджено посадовий склад Координаційного центру та Положення про нього.

– Висловлено намір України не ставати учасником Угоди про співробітництво у створенні державних інформаційних систем паспортно-візових документів нового покоління та подальший їх розвиток і використання в державах – учасницях СНД, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі, та Угоди з профілактики і гасіння природних пожеж на прикордонних територіях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 31.05.2013 у Мінську.

– Установлено, що медичний огляд військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та членів їх сімей, громадян, які добровільно вступають на військову службу (навчання) за контрактом у – Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, та осіб, звільнених з військової служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, проводиться військово-лікарськими комісіями, утвореними в закладах охорони здоров’я Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, а також при закладах охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, у порядку, визначеному Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони від 14.08.2008 № 402.

– Затверджено, відповідно до ЗУ «Про електронні комунікації», Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Правила регулюють відносини між постачальниками електронних комунікаційних послуг та кінцевими користувачами електронних комунікаційних послуг, і визначають порядок надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 11.04.2012 № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

– Внесено зміни у додаток 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Перенесено строк виконання заходу щодо забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків під час державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, на грудень 2025 року, змінено найменування заходу та індикатор його виконання.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 12.04.2017 № 261 «Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Передбачено, що сума відшкодованих МВС витрат перераховується до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходу бюджету 24060300 «Інші надходження». Передбачено, що стягнення суми витрат не здійснюється в разі відрахування особи із закладу вищої освіти та направлення її в розпорядження із подальшим залишенням на службі в поліції за умови проходження такою особою служби протягом не менше трьох років з моменту відрахування. Змінено термінологію «вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання» на «заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання».

– Затверджено Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам. Правилами визначено умови реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі, яких мають дотримуватися суб’єкти господарювання, що мають дозволи на відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, стосовно приймання, зберігання, продажу товарів МБТ, роботи та діяльності МБТ, організації та проведення операцій з товарами, документального оформлення їх продажу громадянам. Конкретизовано сферу торгівлі, у якій МБТ провадять свою діяльність. Передбачено оснащення робочих місць касових зон торговельного залу (залів) відеокамерами. Затверджено єдину форму етикетки для маркування товарів у МБТ. Конкретизовано в розрахунковому документі з продажу товару в МБТ обов’язковість зазначення реквізиту паспортного документа. Передбачено можливість присутності митних органів під час проведення інвентаризації товарів у МБТ його утримувачем тощо. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17.07.03 № 1089 «Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі».

– Внесено зміни до Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Впроваджено принцип «екстериторіальності» під час обслуговування фахівцями осіб незалежно від задекларованого/зареєстрованого їх місця проживання (перебування) для оперативного забезпечення здійснення заходів з підтримки. Надано можливість фахівцям працювати на віддалених робочих місцях з метою забезпечення належної доступності щодо здійснення заходів з підтримки. Виключено з Порядку положення щодо діяльності комісій з відбору кандидатів на посади фахівців, утворених регіональними органами лише для областей (крім міста Києва), оскільки структурні підрозділи, на які покладені функції з питань ветеранської політики, обласних держадміністрацій (військових адміністрацій) не повинні опрацьовувати питання відбору кандидатів на посади фахівців, адже завдання таких підрозділів (обласних) мають координаційну функцію. Запроваджено щомісячну звітність (замість щоквартальної) щодо здійснення фахівцями заходів з підтримки тощо.

– Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Виключено підрозділ «Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity s» розділу «Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів» у зв’язку з відсутністю у закладах суб’єктів системи крові обладнання Alinity s. Уточнено окремі позиції лікарських засобів у підрозділі «Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим» розділу «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим». Викладено у новій редакції розділ «Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень» та розділ «Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту».

– Внесено зміни до постанов КМУ від 07.03.2025 № 271 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я» і від 18.03.2025 № 312 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я». Передбачено, що розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня під час використання коштів повинні дотримуватись вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 N 3786-ІХ, зокрема щодо: перевірки реципієнтів фінансування, у тому числі підрядників і субпідрядників, щодо застосування до них Обмежувальних заходів; дотримання правил щодо прийнятності осіб, субʼєктів і матеріалів для постачання; недопущення подвійного фінансування одних і тих самих компонентів проектів, у тому числі за рахунок коштів, наданих Європейським Союзом чи іншими донорами; забезпечення публічності отриманого фінансування від Європейського Союзу під час здійснення заходів Плану України, схваленого розпорядженням КМУ від 18.03.2024 N 244. Визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на досягнення кількісних та якісних показників здійснення заходів Плану України в рамках інструменту Ukraine Facility. Викладено у новій редакції Перелік товарів, які закуповуються в рамках реалізації проекту «Удосконалення діагностики онкологічних захворювань в Україні: модернізація та створення центрів ядерної медицини».

– Внесено зміни у додаток 3 «Коефіцієнти застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу» до постанови КМУ від 18.09.2013 № 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня». Передбачено збільшення коефіцієнта харчування з 1 на 1,2 для всіх учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня на базах олімпійської підготовки, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту, та базах паралімпійської і дефлімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінмолодьспорту.

– Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту із закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Розвиток системи соціальних послуг», та за рахунок інших не заборонених законодавством джерел. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що отримувачами соціальної послуги є діти віком від шести років, які мають інтелектуальні, функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві), фізичні, соціоадаптаційні труднощі або інші складні порушення розвитку, та які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою і здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або за формою педагогічного патронажу, або у спеціальних класах, або не зараховані до закладів освіти, щодо яких за результатами комплексної оцінки, проведеної фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, визначено категорію (тип) особливих освітніх потреб (труднощів), що за ступенем їх прояву потребує четвертого або пʼятого рівня підтримки особи з особливим освітніми потребами постійно або тимчасово та передбачає створення для них сприятливих для навчання умов у закладі освіти, а також здійснення додаткових заходів, спрямованих на подолання їх освітніх труднощів.

– Затверджено, відповідно до статті 40 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Порядок відновлення та виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), кошти на виплату яких повернуті Пенсійному фонду України акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

– Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і впровадження Державної системи онлайн-моніторингу та електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор.

– Затверджено новий склад Міжвідомчої робочої групи з питань впорядкування діяльності з питань розвитку спроможностей щодо рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом в складових сил безпеки і оборони України. Внесено зміни у Положення про Міжвідомчу робочу групу. Передбачено, що Міжвідомча робоча група має право: залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, їх територіальних органів (підрозділів), зокрема Мінфіну, Мінрозвитку, Міненерго, МКСК, Мінʼюсту, Мінцифри, Адміністрації Держспецзвʼязку, Офісу Президента України (за згодою), Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), Генерального штабу Збройних Сил (за згодою), Командування Сухопутних військ Збройних Сил (за згодою) (з правом дорадчого голосу) та підприємств, установ та організацій (за згодою) (за погодженням з їх керівниками); утворювати у разі потреби робочі групи або підгрупи для виконання покладених на неї завдань.

– Внесено зміни до низки нормативно-правових актів щодо механізмів призначення та забезпечення державних соціальних допомог і соціальних стипендій та врегульовано питання передачі функцій з призначення та виплати державних соціальних допомог (які наразі здійснюються органами соціального захисту населення на місцевому рівні) до Пенсійного фонду України з 01.07.2025. Затверджено: перелік видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, призначення та виплата яких здійснюється органами Пенсійного фонду України; форму заяви про призначення окремих видів державної допомоги; форму декларації про доходи осіб, які звернулися за призначенням окремих видів державної соціальної допомоги; форму акта про інформування засобами телефонного та/або іншого доступного зв’язку. Встановлено строки передання особових справ та списків отримувачів державних соціальних допомог і соціальних стипендій від органів соціального захисту до головних управлінь Пенсійного фонду України тощо.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», якими врегульовано питання встановлення на період воєнного стану особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України додаткової щомісячної винагороди.

– Затверджено операційний план заходів з реалізації у 2025-2026 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року.

– Підтримано пропозицію Уряду Королівства Нідерландів щодо прийняття Республіки Гватемала у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

– Затверджено Дорожню карту відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії та план заходів щодо реалізації Дорожньої карти відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2025 і 2026 роки.

– Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом: зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» на 34 млн. 70,3 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів» на 10 млн. 214,5 тис. гривень та встановлення видатків розвитку за зазначеною програмою на 23 млн. 855,8 тис. гривень з метою забезпечення належного функціонування державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

– Затверджено план заходів з відзначення у 2025 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

– Схвалено проект Протоколу № 1 між Урядом України та Урядом Французької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, учиненої в м. Парижі 29.05.2018, з метою створення правових підстав для успішної реалізації державного інвестиційного проекту «Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні».

– Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 23.05.2018 № 348 «Про міжнародне співробітництво у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів», у звʼязку з припиненням діяльності Міжнародної асоціації пробірних служб шляхом її інтеграції у Конвенцію про випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів.

– Затверджено розподіл у 2025 році між місцевими бюджетами субвенції у сумі 700 млн. 783,793 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України III.

– Здійснено розподіл обсягу субвенції у сумі 307 млн. 592 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

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