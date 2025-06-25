Видатки на оборону збільшать на 412 млрд грн — Кабмін схвалив зміни до закону про держбюджет

Уряд подасть до парламенту зміни до закону про державний бюджет, які передбачають збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн.

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Кабмін 25 червня схвалив законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2025 рік. Тепер його зареєструють у парламенті.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за перші 5 місяців цього року Уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн.

«Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету.

Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів.

Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою», зазначив він.

Денис Шмигаль зауважив, що у законопроекті щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік пропонується наступне.

«Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Пропонуємо більше 100 млрд грн спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі.

6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень.

Джерела покриття цих видатків — це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень», підкреслив Шмигаль.

В свою чергу, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, пропонується скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397 млрд 492,2 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448 млрд 833,5 млн грн (з них для сектору безпеки та оборони на 412 млрд 374,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 51 млрд 341,3 млн гривень.

Для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147 млрд 492,2 млн грн, у тому числі доходи загального фонду на 137 млрд 488,7 млн грн та спеціальний фонд на 10 млрд 3,5 млн грн, та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд гривень.

Законопроектом пропонується оптимізувати та поліпшити умови залучення субʼєктами господарювання - резидентами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, повʼязаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що дозволить забезпечити більший доступ субʼєктів господарювання - резидентів України, які є стратегічними виробниками озброєння та військової техніки в Україні, до кредитування під державні гарантії.

Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання щодо:

цільового використання залишків місцевих бюджетів, що утворилися на кінець 2024 року за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам з метою спрямування їх у 2025 році на придбання шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення та облаштування безпечних умов у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

спрямування залишку коштів, утвореного станом на 1.01.2025, джерелом формування якого були надходження спеціального фонду державного бюджету від частини «військового» податку на доходи фізичних осіб та не використані Мінстратегпромом, Міністерству оборони України для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

надання Уряду права скорочувати видатки загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету та збільшувати видатки загального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм) тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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