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ВАКС оголосив дату засідання у справі Олексія Чернишова

14:31, 25 червня 2025
Антикорсуд повідомив, що засідання у справі Олексія Чернишова відбудеться 27 червня.
ВАКС оголосив дату засідання у справі Олексія Чернишова
Фото з соцмереж
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що не зможе прийти до суду, бо має відвідати засідання уряду.

Згодом Вищий антикорупційний суд повідомив, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно Віцепрем’єр-міністра – Міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00.

У ВАКС додали, що судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5.

Раніше Олексій Чернишов заявляв, що мав конструктивний діалог з НАБУ.

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суд ВАКС Олексій Чернишов

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