Мінрозвитку просять підтвердити правомірність використання житлових сертифікатів та ваучерів для купівлі недобудов

Нотаріальна палата України звернулася до Мінрозвитку з проханням підтвердити правомірність використання житлових сертифікатів і житлових ваучерів для фінансування придбання неподільних об’єктів незавершеного житлового будівництва та встановити єдину практику застосування таких державних програм.

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Нотаріальна палата України звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України щодо необхідності встановлення єдиного підходу до використання житлових сертифікатів і житлових ваучерів під час придбання об’єктів незавершеного житлового будівництва.

Зокрема, НПУ просить Міністерство як орган, відповідальний за реалізацію відповідних державних програм, офіційно підтвердити можливість використання житлових сертифікатів та житлових ваучерів для фінансування придбання неподільних об’єктів незавершеного житлового будівництва, які будуть добудовані в майбутньому. Обов’язковою умовою при цьому є наявність державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

На думку Нотаріальної палати України, підтвердження такої правової позиції сприятиме формуванню єдиної практики застосування законодавства, усуне наявні труднощі під час укладення правочинів та забезпечить більш ефективну реалізацію державних програм підтримки громадян, які постраждали внаслідок війни. Це також розширить можливості для придбання ними більш вигідних пропозицій на ринку нерухомості.

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