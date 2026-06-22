Минразвития просят подтвердить правомерность использования жилых сертификатов и ваучеров для покупки недостроев

Нотариальная палата Украины обратилась в Минразвития с просьбой подтвердить правомерность использования жилищных сертификатов и ваучеров для финансирования приобретения неделимых объектов незавершенного жилищного строительства и установить единую практику применения таких государственных программ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство развития общин и территорий Украины по вопросу необходимости установления единого подхода к использованию жилищных сертификатов и жилищных ваучеров при приобретении объектов незавершённого жилищного строительства.

В частности, НПУ просит Министерство как орган, ответственный за реализацию соответствующих государственных программ, официально подтвердить возможность использования жилищных сертификатов и жилищных ваучеров для финансирования приобретения неделимых объектов незавершённого жилищного строительства, которые будут достроены в будущем. Обязательным условием при этом является наличие государственной регистрации права собственности на объект незавершённого строительства.

По мнению Нотариальной палаты Украины, подтверждение такой правовой позиции будет способствовать формированию единой практики применения законодательства, устранит существующие сложности при заключении сделок и обеспечит более эффективную реализацию государственных программ поддержки граждан, пострадавших в результате войны. Это также расширит возможности для приобретения ими более выгодных предложений на рынке недвижимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.