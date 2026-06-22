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Правительство выделило 175 млн грн на восстановление домов в Днепре после российских атак

20:23, 22 июня 2026
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В Днепре восстановят 8 домов, разрушенных российскими ударами.
Правительство выделило 175 млн грн на восстановление домов в Днепре после российских атак
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Кабинет Министров дополнительно выделил 175 млн грн на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру города. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Средства поступят из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, предусмотренного Государственным бюджетом.

Проекты восстановления внесены местными властями в Единую цифровую интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессом восстановления как публичные инвестиционные проекты.

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правительство Кабинет Министров Украины Днепр война обстрел Юлия Свириденко

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