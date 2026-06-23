Верховный Суд определил юрисдикцию спора относительно исполнительной надписи на ипотеке, обеспечивающей кредит юридического лица

Верховный Суд рассмотрел вопрос по делу об обжаловании исполнительной надписи нотариуса на ипотеке, обеспечивающей обязательство юридического лица по кредитному договору.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор об обжаловании исполнительной надписи нотариуса, которой на предмет ипотеки было обращено взыскание для погашения задолженности по кредиту, предоставленному юридическому лицу в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Ключевым вопросом по делу стало определение надлежащей юрисдикции спора, поскольку иск подало физическое лицо-ипотекодатель, обеспечивавшее исполнение обязательств общества по кредитному договору.

Фабула дела

В сентябре 2022 года между АБ «Укргазбанк» и ООО был заключён договор о присоединении к Правилам предоставления кредита клиентам микро-, малого, среднего и корпоративного бизнеса по программе финансовой государственной поддержки субъектов предпринимательства «Доступные кредиты 5-7-9%». Банком был предоставлен кредит в размере 15 млн грн со сроком возврата до 22 сентября 2025 года.

Для обеспечения исполнения кредитных обязательств в тот же день между банком и физическим лицом был заключён нотариально удостоверенный договор ипотеки. Предметом ипотеки стали шесть садовых домов и шесть земельных участков в Киевской области.

В связи с неисполнением заёмщиком кредитных обязательств по состоянию на декабрь 2023 года образовалась задолженность в размере 16,9 млн грн. Банк направлял имущественному поручителю требования об устранении нарушений, однако в материалах дела отсутствовали доказательства их фактического получения.

25 марта 2024 года частный нотариус совершил исполнительную надпись на ипотечном договоре об обращении взыскания на предмет ипотеки для погашения задолженности. Впоследствии частный исполнитель открыл исполнительное производство.

Ипотекодатель обратился в суд с иском о признании исполнительной надписи такой, что не подлежит исполнению. Иск обосновывался тем, что письменное требование об устранении нарушений не было получено, а задолженность не являлась бесспорной, поскольку между сторонами существовали договорённости относительно реализации залогового имущества и отсрочки мер принудительного взыскания. Истец также ссылался на наличие переписки по досудебному урегулированию, что, по его мнению, свидетельствовало о несоблюдении кредитором процедуры совершения исполнительной надписи.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Васильковский горрайонный суд Киевской области иск удовлетворил и признал исполнительную надпись такой, что не подлежит исполнению. Суд пришёл к выводу об обоснованности заявленных требований и установил наличие оснований для признания исполнительной надписи недействительной к исполнению.

Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений. Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что они подтверждаются имеющимися в деле доказательствами, а доводы апелляционной жалобы банка не свидетельствуют о неправильном применении норм материального или процессуального права.

Не согласившись с указанными решениями, АБ «Укргазбанк» подал кассационную жалобу, в которой просил отменить решения предыдущих инстанций и отказать в удовлетворении иска.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что определяющим для решения вопроса юрисдикции является не только субъектный состав спора, но и характер спорных правоотношений и их связь с основным обязательством.

Суд напомнил, что после вступления в силу Закона № 2147-VIII с 15 декабря 2017 года споры относительно сделок, заключённых для обеспечения исполнения основного обязательства, подлежат рассмотрению хозяйственными судами, если само основное обязательство имеет хозяйственный характер и спор по нему относится к хозяйственной юрисдикции.

Верховный Суд обратил внимание на правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда и Объединённой палаты Кассационного гражданского суда, согласно которым споры относительно сделок, заключённых в обеспечение обязательств между юридическими лицами, являются производными от хозяйственных кредитных правоотношений и подлежат рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства. Такой подход применяется и к спорам о признании исполнительных надписей нотариусов такими, что не подлежат исполнению.

Анализируя обстоятельства дела № 362/4082/24, Верховный Суд установил, что спор возник в связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью обязательств по кредитному договору, заключённому с банком. Исполнительная надпись была совершена именно как способ обращения взыскания на предмет ипотеки, обеспечивавший исполнение этого хозяйственного обязательства.

Следовательно, спор касается правоотношений, производных от кредитных отношений между субъектами хозяйствования, а потому подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства.

Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций не установили надлежащим образом правовую природу спорных правоотношений и ошибочно рассмотрели дело по правилам гражданского судопроизводства. Такое нарушение правил предметной юрисдикции является безусловным основанием для отмены судебных решений независимо от доводов кассационной жалобы.

В связи с этим Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу банка, отменил решения судов предыдущих инстанций и закрыл производство по делу. Истцу разъяснено право обратиться с заявлением о направлении дела в суд хозяйственной юрисдикции.

Верховный Суд также отметил, что с учётом установленного нарушения правил юрисдикции не анализирует иные доводы кассационной жалобы по существу спора.

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