Раненому военнослужащему не начислили 100 тысяч гривен «боевых»: как апелляция решила спор

Апелляционный суд подтвердил право раненого военнослужащего на получение 100 тысяч гривен боевых, которые ему не насчитала воинская часть.

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Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу воинской части на решение Одесского окружного административного суда по делу о выплате военнослужащему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, в увеличенном размере до 100 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях. Апелляционный суд проверил законность решения суда первой инстанции, которым иск был частично удовлетворен и признано противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате соответствующего вознаграждения.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен пропорционально времени непосредственного участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также во время стационарного лечения после полученного боевого ранения.

Истец указывал, что проходил военную службу в составе воинской части во время действия военного положения и выполнял боевые задачи на территории Херсонской области. По его утверждению, в течение августа и сентября 2022 года он находился в районе ведения боевых действий, а 29 августа 2022 года во время выполнения боевого задания получил минно-взрывную травму, после чего проходил стационарное лечение.

Воинская часть не начислила ему увеличенное дополнительное вознаграждение за спорные периоды, ссылаясь, в частности, на результаты служебного расследования относительно отказа военнослужащего от выполнения боевого приказа в сентябре 2022 года. На основании приказа о результатах служебного расследования он был лишен дополнительного вознаграждения за сентябрь 2022 года.

Во время нового рассмотрения дела после отмены предыдущих судебных решений Верховным Судом суд первой инстанции истребовал у воинской части документы, подтверждающие характер задач, выполнявшихся истцом, а также документы относительно его участия в боевых действиях и оснований применения к нему соответствующих ограничений в выплате денежного обеспечения.

Суд установил, что истец проходил службу в составе второго механизированного батальона. Вместе с тем материалы дела содержали противоречивые сведения относительно характера выполнявшихся подразделением задач в августе 2022 года. В частности, в служебном расследовании 2023 года командование указывало, что с 1 по 27 августа 2022 года батальон находился во втором эшелоне обороны и был отведен в район сосредоточения, а на первую линию обороны вышел лишь с 28 августа 2022 года. В то же время в материалах дела содержались рапорты командования о выплате военнослужащему дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен за август 2022 года, а также документы о его ранении во время выполнения боевого задания.

Одесский окружной административный суд пришел к выводу о наличии оснований для выплаты увеличенного дополнительного вознаграждения за период с 1 по 27 августа 2022 года и частично удовлетворил иск.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей подчеркнула, что статья 17 Конституции Украины возлагает на государство обязанность обеспечивать социальную защиту граждан, находящихся на военной службе, а статья 43 Конституции гарантирует право на своевременное получение вознаграждения за труд.

Суд отметил, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №168, является составляющей денежного обеспечения военнослужащих. Его размер увеличивается до 100 тысяч гривен пропорционально времени непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.

Коллегия судей подробно проанализировала положения постановления Кабинета Министров №168, телеграммы Министра обороны Украины от 25 марта 2022 года №248/1298 и Отдельного поручения Министра обороны Украины от 23 июня 2022 года №912/з/29, которыми определены условия выплаты дополнительного вознаграждения и перечень документов, подтверждающих непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях.

Апелляционный суд обратил внимание, что право на получение вознаграждения в увеличенном размере должно подтверждаться надлежащими документами, в частности боевыми приказами, боевыми распоряжениями, журналами боевых действий, боевыми донесениями и рапортами командиров подразделений.

При этом суд учел имеющиеся в деле документы о прохождении истцом службы, получении им боевого ранения во время выполнения боевого задания, рапорт командира батальона о выплате ему вознаграждения из расчета 100 тысяч гривен, а также обстоятельства, установленные в ходе служебных расследований.

Коллегия судей по делу №420/2757/23 пришла к выводу, что решение суда первой инстанции о признании противоправным бездействия воинской части по неначислению и невыплате истцу дополнительного вознаграждения в увеличенном размере за период с 1 по 27 августа 2022 года является законным и обоснованным.

Апелляционный суд согласился с тем, что в спорных правоотношениях имеются основания для начисления и выплаты военнослужащему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, в размере, увеличенном до 100 тысяч гривен, пропорционально дням его участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны за определенный судом период.

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