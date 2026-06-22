  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Раненому военнослужащему не начислили 100 тысяч гривен «боевых»: как апелляция решила спор

20:01, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд подтвердил право раненого военнослужащего на получение 100 тысяч гривен боевых, которые ему не насчитала воинская часть.
Раненому военнослужащему не начислили 100 тысяч гривен «боевых»: как апелляция решила спор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу воинской части на решение Одесского окружного административного суда по делу о выплате военнослужащему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, в увеличенном размере до 100 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях. Апелляционный суд проверил законность решения суда первой инстанции, которым иск был частично удовлетворен и признано противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате соответствующего вознаграждения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен пропорционально времени непосредственного участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также во время стационарного лечения после полученного боевого ранения.

Истец указывал, что проходил военную службу в составе воинской части во время действия военного положения и выполнял боевые задачи на территории Херсонской области. По его утверждению, в течение августа и сентября 2022 года он находился в районе ведения боевых действий, а 29 августа 2022 года во время выполнения боевого задания получил минно-взрывную травму, после чего проходил стационарное лечение.

Воинская часть не начислила ему увеличенное дополнительное вознаграждение за спорные периоды, ссылаясь, в частности, на результаты служебного расследования относительно отказа военнослужащего от выполнения боевого приказа в сентябре 2022 года. На основании приказа о результатах служебного расследования он был лишен дополнительного вознаграждения за сентябрь 2022 года.

Во время нового рассмотрения дела после отмены предыдущих судебных решений Верховным Судом суд первой инстанции истребовал у воинской части документы, подтверждающие характер задач, выполнявшихся истцом, а также документы относительно его участия в боевых действиях и оснований применения к нему соответствующих ограничений в выплате денежного обеспечения.

Суд установил, что истец проходил службу в составе второго механизированного батальона. Вместе с тем материалы дела содержали противоречивые сведения относительно характера выполнявшихся подразделением задач в августе 2022 года. В частности, в служебном расследовании 2023 года командование указывало, что с 1 по 27 августа 2022 года батальон находился во втором эшелоне обороны и был отведен в район сосредоточения, а на первую линию обороны вышел лишь с 28 августа 2022 года. В то же время в материалах дела содержались рапорты командования о выплате военнослужащему дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен за август 2022 года, а также документы о его ранении во время выполнения боевого задания.

Одесский окружной административный суд пришел к выводу о наличии оснований для выплаты увеличенного дополнительного вознаграждения за период с 1 по 27 августа 2022 года и частично удовлетворил иск.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Коллегия судей подчеркнула, что статья 17 Конституции Украины возлагает на государство обязанность обеспечивать социальную защиту граждан, находящихся на военной службе, а статья 43 Конституции гарантирует право на своевременное получение вознаграждения за труд.

Суд отметил, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №168, является составляющей денежного обеспечения военнослужащих. Его размер увеличивается до 100 тысяч гривен пропорционально времени непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.

Коллегия судей подробно проанализировала положения постановления Кабинета Министров №168, телеграммы Министра обороны Украины от 25 марта 2022 года №248/1298 и Отдельного поручения Министра обороны Украины от 23 июня 2022 года №912/з/29, которыми определены условия выплаты дополнительного вознаграждения и перечень документов, подтверждающих непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях.

Апелляционный суд обратил внимание, что право на получение вознаграждения в увеличенном размере должно подтверждаться надлежащими документами, в частности боевыми приказами, боевыми распоряжениями, журналами боевых действий, боевыми донесениями и рапортами командиров подразделений.

При этом суд учел имеющиеся в деле документы о прохождении истцом службы, получении им боевого ранения во время выполнения боевого задания, рапорт командира батальона о выплате ему вознаграждения из расчета 100 тысяч гривен, а также обстоятельства, установленные в ходе служебных расследований.

Коллегия судей по делу №420/2757/23 пришла к выводу, что решение суда первой инстанции о признании противоправным бездействия воинской части по неначислению и невыплате истцу дополнительного вознаграждения в увеличенном размере за период с 1 по 27 августа 2022 года является законным и обоснованным.

Апелляционный суд согласился с тем, что в спорных правоотношениях имеются основания для начисления и выплаты военнослужащему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, в размере, увеличенном до 100 тысяч гривен, пропорционально дням его участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны за определенный судом период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные апелляция судебная практика военнослужащие 5ААС выплаты военным военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

Проверки оборонных закупок теперь зависят от риска: как будет работать новая система

Правительство определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и ввело прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]