Делегация КСУ обсудила с Советом Европы, ЕСПЧ и Венецианской комиссией реформы конституционной юстиции

Судьи Конституционного Суда обсудили с европейскими институциями вопросы развития конституционного правосудия, верховенства права и защиты прав человека.

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16–18 июня делегация Конституционного Суда Украины во главе с судьей Виктором Городовенко провела ряд рабочих встреч с представителями Совета Европы, Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии. В состав делегации вошли судьи КСУ Юрий Барабаш, Виктор Кичун, Алла Олейник, Олег Первомайский, Петр Филюк, Галина Юровская, а также сотрудники патронатных служб судей. Об этом сообщили в Конституционном Суде.

В рамках программы делегация провела рабочую встречу с руководителем отдела Директората по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Джованни Баттиста Чельенто, руководителем сектора этого отдела Марианой Кику, юристом Департамента исполнения решений ЕСПЧ Кристиной Федунишин. В центре профессионального диалога были вопросы развития конституционной юстиции, утверждения верховенства права, применения европейских стандартов защиты прав человека, повышения качества аргументации решений органов конституционного контроля и внедрения современных цифровых технологий.

Во время встречи с Генеральным директором по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлукой Эспозито были подняты вопросы дальнейшей поддержки реформ в сфере конституционной юстиции, усиления защиты конституционных прав и свобод, роли Конституционного Суда Украины в утверждении принципов правового государства в условиях современных вызовов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями с Секретариатом Венецианской комиссии при участии юридических советников Венецианской комиссии Мартины Сильвестри, Октавиана Софронского и Мамалуки Лонгурашвили. Стороны обсудили последние заключения Венецианской комиссии относительно Украины, а также обновленный Перечень критериев (мерило) верховенства права.

Делегация присоединилась к работе семинара с участием британского барристера, члена адвокатской коллегии Monckton Chambers, международного консультанта Совета Европы по вопросам прав человека и верховенства права Джереми Макбрайда. Участники обсудили европейские стандарты и лучшие практики относительно структуры актов, последовательности мотивировки, качества юридического обоснования и формулирования правовых позиций таким образом, чтобы обеспечить их понятность, убедительность и практическую пригодность для правоприменения.

Важной частью программы стала рабочая встреча судей Конституционного Суда Украины с Председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомаром, судьями ЕСПЧ Николаем Гнатовским и Артурсом Кучсом. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам защиты прав человека, значению практики ЕСПЧ для национального правопорядка, а также роли конституционных судов в обеспечении эффективной защиты основных прав и свобод.

Во время встречи с Секретариатом Европейского суда по правам человека участники обменялись опытом использования цифровых и автоматизированных инструментов в работе Суда. В мероприятии приняли участие директор Департамента фильтрации и вспомогательных служб, заместитель Секретаря Европейского суда по правам человека Клаудиуш Рингелевич и руководитель управления информационных систем и поддержки пользователей Гейл Митчелл.

В рамках программы визита состоялось заседание Руководящего комитета Проекта с участием координатора Проекта Октавиана Софранского, менеджера Проекта Сюзанны Мнацаканян, руководителя отдела Директората по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Джованни Баттиста Чельенто и руководителя сектора этого отдела Марианы Кику, во время которого были подведены итоги реализации Проекта и обсуждены направления дальнейшего сотрудничества.

Указанные мероприятия стали важной площадкой для обмена практическим опытом, обсуждения современных вызовов в сфере конституционного правосудия и определения дальнейших направлений сотрудничества между Конституционным Судом Украины, Советом Европы, Европейским судом по правам человека и Венецианской комиссией.

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