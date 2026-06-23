Юрия Гниздилова избрали председателем Чугуевского городского суда Харьковской области
10:33, 23 июня 2026
Судью Юрия Гниздилова избрали председателем Чугуевского городского суда Харьковской области по результатам собрания судей.
В Чугуевском городском суде Харьковской области избрали председателя суда. Соответствующее решение приняло собрание судей по исполнению требований статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Председателем суда избран судья Юрий Гниздилов.
Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.
А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
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