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Юрия Гниздилова избрали председателем Чугуевского городского суда Харьковской области

10:33, 23 июня 2026
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Судью Юрия Гниздилова избрали председателем Чугуевского городского суда Харьковской области по результатам собрания судей.
Юрия Гниздилова избрали председателем Чугуевского городского суда Харьковской области
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В Чугуевском городском суде Харьковской области избрали председателя суда. Соответствующее решение приняло собрание судей по исполнению требований статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

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Председателем суда избран судья Юрий Гниздилов.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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