Юрія Гніздилова обрали головою Чугуївського міського суду Харківської області
10:33, 23 червня 2026
Суддю Юрія Гніздилова обрали головою Чугуївського міського суду Харківської області за результатами зборів суддів.
У Чугуївському міському суді Харківської області обрали голову суду. Відповідне рішення ухвалили збори суддів на виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Головою суду обрано суддю Юрія Гніздилова.
Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.
А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.
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