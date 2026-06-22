Делегація КСУ обговорила з Радою Європи, ЄСПЛ та Венеційською комісією реформи конституційної юстиції

Судді Конституційного Суду обговорили з європейськими інституціями питання розвитку конституційного правосуддя, верховенства права та захисту прав людини.

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16–18 червня делегація Конституційного Суду України на чолі із суддею Віктором Городовенком провела низку робочих зустрічей з представниками Ради Європи, Європейського суду з прав людини та Венеційської комісії. До складу делегації увійшли судді КСУ Юрій Барабаш, Віктор Кичун, Алла Олійник, Олег Первомайський, Петро Філюк, Галина Юровська та працівники патронатних служб суддів. Про це повідомили у Конституційному Суді.

У межах програми делегація провела робочу зустріч із керівником відділу Директорату з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Джованні Баттіста Челієнто, керівницею сектору цього відділу Маріаною Кіку, юристкою Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Христиною Федунишин. У центрі фахового діалогу були питання розвитку конституційної юстиції, утвердження верховенства права, застосування європейських стандартів захисту прав людини, підвищення якості аргументації рішень органів конституційного контролю та впровадження сучасних цифрових технологій.

Під час зустрічі з Генеральним директором з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлукою Еспозіто було порушено питання подальшої підтримки реформ у сфері конституційної юстиції, посилення захисту конституційних прав і свобод, ролі Конституційного Суду України в утвердженні засад правової держави в умовах сучасних викликів.

Крім того, відбувся обмін думками із Секретаріатом Венеційської комісії за участі юридичних радників Венеційської комісії Мартіни Сільвестрі, Октавіана Софронського та Мамалуки Лонгурашвілі. Сторони обговорили останні висновки Венеційської комісії щодо України, а також оновлений Перелік критеріїв (мірило) верховенства права.

Делегація долучилися до роботи семінару за участю британського баристера, члена адвокатської колегії Monckton Chambers, міжнародного консультанта Ради Європи з питань прав людини та верховенства права Джеремі МакБрайда. Учасники обговорили європейські стандарти й кращі практики щодо структури актів, послідовності мотивування, якості юридичного обґрунтування та формулювання правових позицій у спосіб, що забезпечує їх зрозумілість, переконливість і практичну придатність для правозастосування.

Важливою частиною програми стала робоча зустріч суддів Конституційного Суду України з Головою Європейського суду з прав людини Матіасом Гійомаром, суддями ЄСПЛ Миколою Гнатовським та Артурсом Кучсом. Сторони обмінялися думками щодо актуальних питань захисту прав людини, значення практики ЄСПЛ для національного правопорядку, а також ролі конституційних судів у забезпеченні ефективного захисту основоположних прав і свобод.

Під час зустрічі із Секретаріатом Європейського суду з прав людини учасники обмінялися досвідом щодо використання цифрових та автоматизованих інструментів у роботі Суду. До заходу долучилися директор Департаменту фільтрації та допоміжних служб, заступник Секретаря Європейського суду з прав людини Клаудіуш Рингелевич та керівниця управління інформаційних систем і підтримки користувачів Гейл Мітчелл.

У межах програми візиту відбулося засідання Керівного комітету Проєкту за участю координатора Проєкту Октавіана Софранського, менеджерки Проєкту Сюзанни Мнацаканян, керівника відділу Директорату з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Джованні Баттіста Челієнто та керівниці сектору цього відділу Маріани Кіку, під час якого було підбито підсумки реалізації Проєкту та обговорено напрями подальшої співпраці

Зазначені заходи стали важливою платформою для обміну практичним досвідом, обговорення сучасних викликів у сфері конституційного правосуддя та визначення подальших напрямів співпраці між Конституційним Судом України, Радою Європи, Європейським судом з прав людини та Венеційською комісією.

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