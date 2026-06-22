Уряд виділив 175 млн грн на відновлення будинків у Дніпрі після російських атак
20:23, 22 червня 2026
У Дніпрі відновлять 8 будинків, зруйнованих російськими ударами.
фото: Суспільне Дніпро
Кабінет Міністрів додатково виділив 175 млн грн на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі, пошкоджених внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Кошти надійдуть зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого Державним бюджетом.
Проєкти відновлення внесені місцевою владою до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти.
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