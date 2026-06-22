У Києві підліток взяв без дозволу ключі від Tesla і розгромив припарковані авто у дворі

Неповнолітній з 1,03 проміле в'їхав в дві припарковані автівки Mazda у Подільському районі.

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У Києві неповнолітній керманич з ознаками сп'яніння в'їхав у припарковані під будинком автівки. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, ДТП сталася у Подільському районі. Очевидці розповіли, що водій автомобіля Tesla не впорався з керуванням та в'їхав в дві припарковані автівки Mazda.

Водієм виявися неповнолітній. Спілкуючись з підлітком, інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич пройшов огляд на Драгері. Результат — 1,03 проміле.

Коли на місце приїхав брат винуватця автопригоди, то заявив, що хлопець без дозволу взяв ключі від автівки та поїхав з дому.

На брата водія, який є законним представником, склали протокол за ч. 3 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обовʼязків) КУпАП та викликали на місце ювенальну превенцію, які надалі з'ясовуватимуть обставини події.

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