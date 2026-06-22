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ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 2 судів

20:31, 22 червня 2026
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Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії свої документи.
ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 2 судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

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  • до Зарічного районного суду міста Суми – 5 суддів;
  • до Уманського міськрайонного суду Черкаської області – 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 15 липня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою;

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9; електронна адреса: [email protected].

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