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ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда

20:31, 22 июня 2026
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Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда
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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

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  • в Заречный районный суд города Сумы — 5 судей;
  • в Уманский горрайонный суд Черкасской области — 2 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 15 июля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому необходимо приложить:

  • справку согласно установленной форме;
  • другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня опубликования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

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суд судья ВККС

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