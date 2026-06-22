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Существуют ли сроки использования «детских» выплат — подробности

20:20, 22 июня 2026
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В большинстве случаев использование средств «детских» пособий не ограничено сроком.
Существуют ли сроки использования «детских» выплат — подробности
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Правительство приняло решение, которым отменило сроки использования средств по целевым «детским» пособиям. Это означает, что полученные средства больше не нужно тратить до определенной даты, пояснили в Минсоцполитики.

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На какие виды пособий это распространяется

Изменения касаются заявлений, поданных после вступления в силу соответствующих правил, в частности в отношении:

  • пособия «еЯсла»;
  • пособия по уходу за ребенком до одного года;
  • компенсации стоимости «Пакет малыша»;
  • «Пакет школьника».

Что с ранее открытыми счетами

Если специальный счет был открыт до введения изменений, применение сроков может зависеть от конкретного вида помощи и условий, действовавших на момент открытия счета.

Общее правило

После внесенных изменений средства по целевым «детским» выплатам считаются бессрочными, то есть могут использоваться без ограничения по времени.

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