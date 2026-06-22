Существуют ли сроки использования «детских» выплат — подробности
Правительство приняло решение, которым отменило сроки использования средств по целевым «детским» пособиям. Это означает, что полученные средства больше не нужно тратить до определенной даты, пояснили в Минсоцполитики.
На какие виды пособий это распространяется
Изменения касаются заявлений, поданных после вступления в силу соответствующих правил, в частности в отношении:
- пособия «еЯсла»;
- пособия по уходу за ребенком до одного года;
- компенсации стоимости «Пакет малыша»;
- «Пакет школьника».
Что с ранее открытыми счетами
Если специальный счет был открыт до введения изменений, применение сроков может зависеть от конкретного вида помощи и условий, действовавших на момент открытия счета.
Общее правило
После внесенных изменений средства по целевым «детским» выплатам считаются бессрочными, то есть могут использоваться без ограничения по времени.
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