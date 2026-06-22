Существуют ли сроки использования «детских» выплат — подробности

В большинстве случаев использование средств «детских» пособий не ограничено сроком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло решение, которым отменило сроки использования средств по целевым «детским» пособиям. Это означает, что полученные средства больше не нужно тратить до определенной даты, пояснили в Минсоцполитики.

На какие виды пособий это распространяется

Изменения касаются заявлений, поданных после вступления в силу соответствующих правил, в частности в отношении:

пособия «еЯсла»;

пособия по уходу за ребенком до одного года;

компенсации стоимости «Пакет малыша»;

«Пакет школьника».

Что с ранее открытыми счетами

Если специальный счет был открыт до введения изменений, применение сроков может зависеть от конкретного вида помощи и условий, действовавших на момент открытия счета.

Общее правило

После внесенных изменений средства по целевым «детским» выплатам считаются бессрочными, то есть могут использоваться без ограничения по времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.