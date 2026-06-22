Пенсионеры могут годами недополучать выплаты: кому следует срочно проверить пенсию

Часть украинских пенсионеров может годами недополучать надлежащие выплаты из-за ошибок в начислениях.

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Часть украинских пенсионеров годами получает пенсионные выплаты в меньшем размере, чем предусмотрено законодательством. Особенно это касается граждан, имеющих право на дополнительные компенсации в связи с потерей здоровья, в частности пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В некоторых случаях размер недоплаты может составлять несколько тысяч гривен в месяц.

Почему возникают недоплаты

Для многих людей пенсия остается основным источником дохода, поэтому любые ошибки в начислениях существенно отражаются на финансовом положении. Одной из самых распространенных причин является неправильное определение или неполное начисление дополнительных пенсионных выплат, предусмотренных для отдельных категорий граждан.

Проблема часто остается незамеченной, поскольку пенсионеры редко проверяют детальную структуру своих начислений и ориентируются только на общую сумму выплаты.

Часто спорные ситуации возникают при начислении дополнительной пенсии лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Закон предусматривает, что такая доплата должна выплачиваться отдельно от основной пенсии и зависит от установленной группы инвалидности.

Размер выплат определяется в процентах от минимальной пенсии по возрасту. Для лиц с инвалидностью I группы он составляет 100%, для II группы — 75%, а для III группы — 50%. В денежном выражении это может составлять от более чем одной тысячи до нескольких тысяч гривен ежемесячно.

Из-за ошибок в расчетах или использования устаревших подходов некоторые граждане могут недополучать значительные суммы. За год такие потери нередко достигают десятков тысяч гривен.

Кто может претендовать на пересмотр пенсии

Чаще всего основания для перерасчета имеют лица, отнесенные к первой категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, особенно при наличии установленной инвалидности.

Судебная практика последних лет свидетельствует о том, что дополнительные пенсионные выплаты должны определяться в соответствии с требованиями законодательства. Судебные решения неоднократно подтверждали право граждан на получение положенных сумм независимо от внутренних инструкций или методик, применяемых отдельными учреждениями.

Как узнать, правильно ли начислена пенсия

Эксперты рекомендуют периодически проверять не только общий размер пенсии, но и все составляющие начислений. Поводом для дополнительной проверки могут стать отсутствие изменений в размере выплат на протяжении длительного времени, статус пострадавшего первой категории, непонятный механизм расчета или сумма пенсии, которая кажется слишком низкой.

Для проверки можно обратиться в Пенсионный фонд с запросом о предоставлении копии пенсионного дела и детального расчета выплат. Если в документах будут выявлены ошибки или неучтенные доплаты, гражданин имеет право подать заявление на перерасчет пенсии.

В случаях, когда вопрос не удается решить в административном порядке, законодательство позволяет защищать свои права в судебном порядке.

Почему стоит проверить начисления уже сейчас

В последнее время все больше граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, пересматривают свои пенсионные документы и обнаруживают недоплаты, которые накапливались годами. Нередко о таких нарушениях люди узнают только после консультации с юристами или детального анализа пенсионного дела. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать проверку, ведь своевременное обращение может помочь вернуть положенные средства и увеличить ежемесячный размер выплат.

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