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Пенсіонери можуть роками недоотримувати виплати: кому варто терміново перевірити пенсію

20:18, 22 червня 2026
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Частина українських пенсіонерів може роками недоотримувати належні виплати через помилки в нарахуваннях.
Пенсіонери можуть роками недоотримувати виплати: кому варто терміново перевірити пенсію
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Частина українських пенсіонерів роками отримує пенсійні виплати у меншому розмірі, ніж передбачено законодавством. Особливо це стосується громадян, які мають право на додаткові компенсації через втрату здоров’я, зокрема постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У деяких випадках розмір недоплати може становити кілька тисяч гривень на місяць.

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Чому виникають недоплати

Для багатьох людей пенсія залишається основним джерелом доходу, тому будь-які помилки в нарахуваннях суттєво позначаються на фінансовому становищі. Однією з найпоширеніших причин є неправильне визначення або неповне нарахування додаткових пенсійних виплат, передбачених окремим категоріям громадян.

Проблема часто залишається непоміченою, оскільки пенсіонери рідко перевіряють детальну структуру своїх нарахувань і орієнтуються лише на загальну суму виплати.

Часто спірні ситуації виникають під час нарахування додаткової пенсії особам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Закон передбачає, що така доплата має виплачуватися окремо від основної пенсії та залежить від встановленої групи інвалідності.

Розмір виплат визначається у відсотках від мінімальної пенсії за віком. Для осіб з інвалідністю І групи він становить 100%, для ІІ групи — 75%, а для ІІІ групи — 50%. У грошовому еквіваленті це може становити від понад тисячі до кількох тисяч гривень щомісяця.

Через помилки в розрахунках або використання застарілих підходів деякі громадяни можуть недоотримувати значні суми. За рік такі втрати нерідко сягають десятків тисяч гривень.

Хто може претендувати на перегляд пенсії

Найчастіше підстави для перерахунку мають особи, віднесені до першої категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, особливо за наявності встановленої інвалідності.

Судова практика останніх років свідчить, що додаткові пенсійні виплати повинні визначатися відповідно до вимог законодавства. Судові рішення неодноразово підтверджували право громадян на отримання належних сум незалежно від внутрішніх інструкцій чи методик, які застосовуються окремими установами.

Як дізнатися, чи правильно нараховано пенсію

Експерти рекомендують періодично перевіряти не лише загальний розмір пенсії, а й усі складові нарахувань. Приводом для додаткової перевірки можуть стати відсутність змін у розмірі виплат протягом тривалого часу, статус постраждалого першої категорії, незрозумілий механізм розрахунку або сума пенсії, яка видається занадто низькою.

Для перевірки можна звернутися до Пенсійного фонду із запитом на отримання копії пенсійної справи та детального розрахунку виплат. Якщо в документах буде виявлено помилки або невраховані доплати, громадянин має право подати заяву на перерахунок пенсії.

У випадках, коли питання не вирішується в адміністративному порядку, законодавство дозволяє захищати свої права через суд.

Чому варто перевірити нарахування вже зараз

Останнім часом дедалі більше громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, переглядають свої пенсійні документи та виявляють недоплати, що накопичувалися роками. Нерідко про такі порушення люди дізнаються лише після консультації з юристами або детального аналізу пенсійної справи. Саме тому фахівці радять не відкладати перевірку, адже своєчасне звернення може допомогти повернути належні кошти та збільшити щомісячний розмір виплат.

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