Кримінальна справа перебувала на розгляді майже шість років: Велика Палата залишила в силі догану судді

Кримінальне провадження слухалося з 2020 року, а клопотання про скасування арешту майна було вирішене лише через майже три роки після подання.

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Суддя Доброславського районного суду Одеської області не змогла оскаржити дисциплінарне стягнення, накладене Вищою радою правосуддя. Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за безпідставне затягування розгляду кримінального провадження та невжиття заходів для розгляду клопотання про скасування арешту майна у встановлений законом строк.

ВП ВС дійшла висновку, що ВРП діяла в межах своїх повноважень, а застосоване до судді стягнення у вигляді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця є пропорційним вчиненому дисциплінарному проступку.

Обставини справи №990/44/26

Підставою для дисциплінарного провадження стала діяльність судді під час розгляду кримінальної справи щодо двох обвинувачених у незаконному заволодінні транспортним засобом та використанні підроблених документів.

Обвинувальний акт надійшов до суду в липні 2020 року. Однак підготовче провадження завершилося лише у листопаді 2023 року, тобто більш ніж через три роки після відкриття справи. На момент ухвалення рішення дисциплінарною палатою ВРП загальна тривалість розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції перевищила п’ять років.

ВРП встановила, що судові засідання неодноразово призначалися з тривалими інтервалами. В окремих випадках перерви між засіданнями перевищували два або навіть три місяці, а одна з них тривала 176 днів. Значна частина засідань фактично обмежувалася перевіркою явки учасників та перенесенням розгляду на іншу дату.

Дисциплінарний орган також звернув увагу, що суддя жодного разу не застосувала процесуальні механізми для забезпечення явки обвинувачених до суду, хоча саме їхня неявка неодноразово ставала причиною відкладення розгляду справи. Крім того, суд тричі переносив засідання через відсутність потерпілого, хоча його неявка сама по собі не перешкоджала продовженню розгляду.

ВРП також врахувала, що під час розгляду справи сплив строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за одним із кримінальних правопорушень, інкримінованих обвинуваченому.

Майже три роки без розгляду клопотання

Окремим епізодом дисциплінарної справи став розгляд клопотання потерпілого про скасування арешту транспортного засобу.

Відповідно до статті 174 КПК таке клопотання має бути розглянуте не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Проте, як встановила ВРП, повторне належно оформлене клопотання, подане в грудні 2022 року, залишалося нерозглянутим понад 960 днів. Лише у вересні 2025 року суддя постановила ухвалу про відмову в його задоволенні.

Дисциплінарний орган дійшов висновку, що об’єктивних обставин, які б унеможливлювали розгляд цього питання у визначений законом триденний строк, встановлено не було.

Позиція судді

Суддя наполягала, що дисциплінарне провадження фактично стало втручанням у здійснення правосуддя. Вона посилалася на надмірне навантаження суду, кадровий дефіцит, неявку сторін процесу та інші обставини, які, на її думку, не залежали від неї особисто. Також суддя вказувала, що ВРП фактично надала оцінку її процесуальним рішенням.

ВП ВС: дисциплінарна відповідальність не означає втручання у правосуддя

Велика Палата відхилила ці доводи.

Суд наголосив, що предметом дисциплінарної оцінки були не законність чи обґрунтованість судових рішень у кримінальному провадженні. Перевірка стосувалася виключно дотримання суддею процесуальних обов’язків щодо забезпечення розумних строків розгляду справи та своєчасного вирішення процесуальних питань. Тому твердження про втручання у здійснення правосуддя Велика Палата визнала необґрунтованими.

ВП ВС погодилася з висновками ВРП про те, що кримінальна справа не була особливо складною, а її тривалий розгляд був зумовлений не лише поведінкою учасників процесу, а й діями та бездіяльністю судді. Також суд погодився, що суддя не вживала належних заходів для забезпечення явки обвинувачених та не розглянула клопотання про скасування арешту майна у визначений законом строк без поважних причин.

Що вирішила Велика Палата

Велика Палата визнала правильною кваліфікацію дій судді як дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону «Про судоустрій і статус суддів» — безпідставного затягування розгляду справи та невжиття заходів щодо розгляду заяви протягом строку, встановленого законом.

Суд також зазначив, що значне навантаження було враховане дисциплінарним органом як пом’якшувальна обставина. Водночас ця обставина не спростовує встановлених фактів безпідставного затягування розгляду справи та невжиття заходів щодо розгляду заяви у встановлений законом строк.

У підсумку Велика Палата залишила скаргу судді без задоволення, а рішення ВРП про догану та позбавлення права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця — без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

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