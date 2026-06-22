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Конкурс до СААС: ВККС затвердила результати виконання практичного завдання

14:20, 22 червня 2026
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Затвердили результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту у рамках конкурсу до СААС.
Конкурс до СААС: ВККС затвердила результати виконання практичного завдання
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 червня ухвалила рішення № 80/зп-26 про затвердження кодованих результатів четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду) у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

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Після здійснення процедури декодування рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 червня 2026 року № 83/зп-26 затверджено декодовані результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду) у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25.

ВККС нагадала, що кандидати на посаду судді Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду виконували два завдання типу 2.

Кількість балів за модельні судові рішення зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – 150 балів, з яких:

- 75 балів за перше модельне судове рішення;

- 75 балів за друге модельне судове рішення.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту цього конкурсу – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

 

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суддя ВККС

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