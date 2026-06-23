День Конституції 2026: дата, історія свята та що буде з вихідним днем

День Конституції України — одне з головних державних свят, яке щороку відзначають 28 червня.

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День Конституції України щороку відзначають 28 червня. Це особлива дата в календарі, адже саме вона закріплена в Основному Законі держави як державне свято. Подія присвячена ухваленню Конституції України — документа, який визначає засади функціонування держави, гарантує права і свободи громадян, встановлює їхні обов’язки та регламентує діяльність органів влади.

Вихідний день під час воєнного стану

Традиційно День Конституції належить до офіційних святкових і неробочих днів. У 2026 році 28 червня припадає на неділю. За правилами, які діяли до запровадження воєнного стану, вихідний мав би переноситися на понеділок, 29 червня.

Однак під час воєнного стану діють особливі норми трудового законодавства. Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», положення щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються. Тому додаткові вихідні та перенесення робочих днів на цей період не передбачені.

Шлях до ухвалення Конституції України

Сучасна історія створення Конституції розпочалася після ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Вже восени того ж року була сформована Конституційна комісія, яка розпочала підготовку нового Основного Закону незалежної держави.

Протягом наступних років тривала масштабна робота над текстом документа. Різні редакції Конституції обговорювалися політиками, юристами та представниками громадськості. Серед найбільш дискусійних питань були розподіл повноважень між органами влади, право приватної власності, державна символіка, мовна політика та статус Автономної Республіки Крим.

Після тривалих обговорень Верховна Рада України в ніч із 27 на 28 червня 1996 року ухвалила остаточну редакцію Конституції. Документ підтримали необхідною більшістю голосів народних депутатів. Офіційно Конституція набула чинності вранці 28 червня, що стало однією з найважливіших подій в історії незалежної України.

Ухвалена Конституція закріпила модель державного управління, визначила систему органів влади та гарантії прав людини. Документ визнав українську мову єдиною державною, закріпив національну символіку, підтвердив право приватної власності та визначив статус Автономної Республіки Крим у складі України.

Основний Закон став правовою основою розвитку держави та суспільства, створивши механізми захисту демократичних цінностей і свобод громадян.

Чому День Конституції є державним святом

День Конституції має особливе значення для українського народу, оскільки символізує утвердження державності, незалежності та верховенства права. Конституція визначає основи суспільного устрою, гарантує права і свободи людини, регулює діяльність державних інституцій та забезпечує функціонування демократичної системи.

Свято нагадує про цінність незалежної держави, відповідальність громадян перед суспільством та важливість дотримання конституційних принципів. Для України Конституція стала не лише юридичним документом, а й символом національної єдності, суверенітету та прагнення до демократичного розвитку.

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