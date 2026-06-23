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День Конституции 2026: дата, история праздника и что будет с выходным днем

09:42, 23 июня 2026
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День Конституции Украины — один из главных государственных праздников, который ежегодно отмечают 28 июня.
День Конституции 2026: дата, история праздника и что будет с выходным днем
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День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. Это особая дата в календаре страны, поскольку именно она закреплена в Основном Законе государства как государственный праздник. Этот день посвящён принятию Конституции Украины — документа, который определяет основы функционирования государства, гарантирует права и свободы граждан, устанавливает их обязанности и регулирует деятельность органов власти.

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Выходной день во время военного положения

Традиционно День Конституции относится к официальным праздничным и нерабочим дням. В 2026 году 28 июня приходится на воскресенье. По правилам, действовавшим до введения военного положения, выходной день должен был бы переноситься на понедельник, 29 июня.

Однако в период военного положения действуют особые нормы трудового законодательства. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», положения о праздничных и нерабочих днях временно не применяются. Поэтому дополнительные выходные дни и переносы рабочих дней на этот период не предусмотрены.

Путь к принятию Конституции Украины

Современная история создания Конституции началась после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Уже осенью того же года была сформирована Конституционная комиссия, которая приступила к подготовке нового Основного Закона независимого государства.

В течение последующих лет велась масштабная работа над текстом документа. Различные редакции Конституции обсуждались политиками, юристами и представителями общественности. Среди наиболее дискуссионных вопросов были распределение полномочий между органами власти, право частной собственности, государственная символика, языковая политика и статус Автономной Республики Крым.

После длительных обсуждений Верховная Рада Украины в ночь с 27 на 28 июня 1996 года приняла окончательную редакцию Конституции. Документ был поддержан необходимым большинством голосов народных депутатов. Официально Конституция вступила в силу утром 28 июня, что стало одним из важнейших событий в истории независимой Украины.

Принятая Конституция закрепила модель государственного управления, определила систему органов власти и гарантии прав человека. Документ признал украинский язык единственным государственным, утвердил национальную символику, подтвердил право частной собственности и определил статус Автономной Республики Крым в составе Украины.

Основной Закон стал правовой основой развития государства и общества, создав механизмы защиты демократических ценностей и свобод граждан.

Почему День Конституции является государственным праздником

День Конституции имеет особое значение для украинского народа, поскольку символизирует утверждение государственности, независимости и верховенства права. Конституция определяет основы общественного устройства, гарантирует права и свободы человека, регулирует деятельность государственных институтов и обеспечивает функционирование демократической системы.

Праздник напоминает о ценности независимого государства, ответственности граждан перед обществом и важности соблюдения конституционных принципов. Для Украины Конституция стала не только юридическим документом, но и символом национального единства, суверенитета и стремления к демократическому развитию.

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