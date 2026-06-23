Верховный Суд: в Италии суд передал ребенка отцу и лишил мать родительских прав, но решения не могут принудительно выполнить в Украине

ВС пришел к выводу, что решение иностранного суда относительно родительских прав и опеки над ребенком не подлежит принудительному исполнению в Украине, а может быть предметом отдельной процедуры признания.

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Вопрос признания и исполнения решений иностранных судов становится все более актуальным для украинской судебной практики. Из-за массовой миграции украинцев, увеличения количества международных браков и семейных споров все чаще возникают ситуации, когда решения относительно детей, родительских прав или опеки принимаются за границей, но требуют правовых последствий в Украине.

В постановлении Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда от 17 июня 2026 года по делу № 495/8640/21 рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения суда Итальянской Республики, которым мать была лишена родительских прав в отношении ребенка, ребенок передан под опеку отца, определен порядок поддержания семейных контактов, а также взысканы судебные расходы.

Обстоятельства дела

Гражданин Италии обратился в украинский суд с ходатайством о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения Апелляционного суда города Рима от 18 февраля 2020 года.

Указанным решением мать была лишена родительских прав в отношении малолетнего сына, ребенок был передан под опеку отца, проживающего в Италии, определено место постоянного проживания ребенка с отцом, компетентным социальным службам поручено обеспечить контакты ребенка с матерью и оказать поддержку ребенку и отцу.

Также с матери были взысканы 8 000 евро процессуальных расходов, кроме НДС, расходов на правовую помощь и общих расходов в размере 15 %.

В октябре 2021 года Верховный кассационный суд Итальянской Республики оставил это решение без изменений.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения иностранного суда.

Одесский апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении ходатайства. Суд исходил из того, что ребенок более восьми лет проживает в Украине, адаптировался к новой среде, а его возвращение в Италию может создать риск причинения психического вреда.

Отец обжаловал постановление апелляционного суда в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

Суд обратил внимание на то, что между Украиной и Итальянской Республикой международные договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и семейным делам не заключались, поэтому признание и исполнение решения иностранного суда зависит от принципа взаимности. Если признание и исполнение решения иностранного суда зависит от принципа взаимности, считается, что он существует, поскольку не доказано иное.

Кроме того, Украина и Итальянская Республика являются договаривающимися государствами Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер защиты детей от 19 октября 1996 года.

Вместе с тем решения иностранных судов признаются и исполняются в Украине, если их признание и исполнение предусмотрены международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, либо на основании принципа взаимности.

ВС подчеркнул, что из содержания указанного решения иностранного суда следует, что оно содержит присуждения как имущественного характера (взыскание процессуальных расходов, расходов на правовую помощь, а также общих расходов), так и неимущественного характера (лишение родительских прав, определение вопросов родительской опеки, обеспечение отношений (контакта) ребенка с матерью, а также поддержки ребенка и родителей).

Суд указал, что различие между предоставлением разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда, предусмотренным главой 1, и признанием в Украине решений иностранных судов, предусмотренным главой 2 раздела IX ГПК Украины, заключается в том, что в первом случае национальный суд разрешает принудительное исполнение решения иностранного суда и выдает исполнительный лист, который предъявляется к исполнению в порядке, установленном законом.

Во втором случае национальный суд лишь признает решение иностранного суда как факт или юридическое состояние, уже возникшее за границей, без обращения этого решения к принудительному исполнению.

Суд обратил внимание на характер решения и отметил, что возможность реализации решения иностранного суда в Украине зависит от характера решения.

К решениям иностранного суда, требующим исполнения, можно отнести решения: о взыскании долга; взыскании алиментов; возмещении ущерба. То есть такие, которые имеют имущественный характер. Решениями иностранного суда неимущественного характера, не требующими исполнения, могут быть: о расторжении брака; об установлении отцовства; об установлении опеки и т.п.

Суд подчеркнул, что при решении вопроса о легализации иностранного решения национальный суд должен установить, идет ли речь об обязанности, которая может быть реализована через процедуру принудительного исполнения, либо о юридическом факте или правовом состоянии.

ВС указал, что если иностранное решение устанавливает или изменяет правовой статус лица, родительскую ответственность, опеку, место проживания ребенка либо иное семейно-правовое состояние, оно не всегда может быть предметом принудительного исполнения в Украине.

Однако в каждом случае суд должен установить, содержит ли такое решение конкретную обязанность должника, которая может быть реализована с применением процедуры принудительного исполнения, либо речь идет лишь о юридическом факте или статусе, подлежащем признанию.

Применяя эти подходы к обстоятельствам дела, Верховный Суд пришел к выводу, что решение итальянского суда не подлежит принудительному исполнению в части осуществления родительских прав.

ВС отметил, что решение Апелляционного суда г. Рима (палата по рассмотрению дел несовершеннолетних — гражданская палата) Итальянской Республики не подлежит принудительному исполнению в части решения вопроса об осуществлении родительских прав в отношении малолетнего (лишение родительских прав; определение родительской ответственности, обеспечение отношений ребенка с матерью в Италии, поддержки ребенка, а также поддержки отца).

В указанной части решение иностранного суда может быть признано как факт или юридическое состояние без обращения этого решения к принудительному исполнению в порядке, определенном главой 2 раздела IX ГПК Украины. Однако об этом заявитель не просил в поданном в национальный суд ходатайстве.

Вместе с тем Суд обратил внимание, что решение содержит и имущественные требования, к которым применяется иной правовой режим.

ВС указал, что решение Апелляционного суда г. Рима содержит также имущественные присуждения и в этой части подлежит принудительному исполнению, в частности в части уплаты процессуальных расходов в пользу заявителя в размере 8 000 евро, кроме НДС и расходов на правовую помощь, а также общих расходов в размере 15 %.

Отдельно Верховный Суд не согласился с подходом суда первой инстанции относительно определения гривневого эквивалента суммы, присужденной иностранным судом.

Суд отметил, что определение такого эквивалента фактически приводит к изменению резолютивной части судебного решения иностранного суда и не соответствует порядку исполнения судебных решений при исчислении долга в иностранной валюте.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу отца. Суд изменил мотивы отказа в предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения итальянского суда в части осуществления родительских прав, указав, что такие предписания не подлежат принудительному исполнению, а могут быть реализованы путем признания решения иностранного суда как юридического факта или правового состояния.

Вместе с тем Суд отменил постановление апелляционного суда в части отказа в исполнении решения о взыскании судебных расходов и оставил в силе решение суда первой инстанции в этой части.

Таким образом, Суд подтвердил, что при решении вопросов о легализации иностранных судебных решений необходимо отдельно оценивать их имущественные и неимущественные составляющие, поскольку для них предусмотрены различные процессуальные механизмы реализации в Украине.

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