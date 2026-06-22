Студент подал заявление на отсрочку, но так и не дождался решения: ТЦК ограничился лишь двумя письмами

ТЦК не предоставил ни отсрочку, ни мотивированный отказ, что и стало предметом судебного спора.

Фото: АрмияInform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Третий апелляционный административный суд частично удовлетворил иск студента, который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с нерассмотрением его заявления о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации в связи с обучением.

Суд пришел к выводу, что ТЦК был обязан рассмотреть поданное заявление по существу и принять соответствующее решение, однако этого не сделал.

Обстоятельства дела

В апреле 2024 года гражданин подал в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на период получения образования. К заявлению он приложил документы, выданные Национальным техническим университетом «Днепровская политехника», а также копию паспорта.

После этого ТЦК направил заявителю два письма. В первом сообщил, что рассмотрение обращения продлено до получения ответа от учебного заведения относительно зачисления лица на обучение. Во втором письме указал на необходимость личной явки в ТЦК для получения отсрочки в соответствии с законодательством.

Считая, что его заявление так и не было рассмотрено по существу, гражданин обратился в суд с требованием признать такое бездействие противоправным и обязать ответчика рассмотреть поданное обращение.

Днепропетровский окружной административный суд в удовлетворении иска отказал.

Позиция апелляционного суда

Пересматривая дело, апелляционный суд обратил внимание, что предметом спора являлось именно бездействие относительно рассмотрения заявления об отсрочке, а не вопрос о наличии или отсутствии у истца права на ее получение.

Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции вышел за пределы предмета спора и фактически дал оценку наличию оснований для оформления отсрочки, хотя решение этого вопроса относится к полномочиям ТЦК.

Суд напомнил, что на момент возникновения спорных правоотношений статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривала, что призыву во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме.

Также коллегия судей учла положения Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1487, согласно которым военнообязанные лично подают документы, подтверждающие право на отсрочку.

Материалы дела №160/18268/24 подтвердили, что истец лично подал соответствующее заявление в ТЦК. На его копии содержалась подпись лица, принявшего документы. В то же время ответчик не отрицал факт получения заявления и не предоставил доказательств обратного.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что ответчик был обязан рассмотреть заявление по существу и принять решение по результатам его рассмотрения. Поскольку этого сделано не было, бездействие ТЦК является противоправным.

При этом суд отдельно подчеркнул, что не оценивает наличие или отсутствие оснований для предоставления отсрочки, поскольку это относится к дискреционным полномочиям соответствующего органа.

Что решил суд

Третий апелляционный административный суд отменил решение Днепропетровского окружного административного суда и частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления гражданина от 15 апреля 2024 года об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также суд обязал ТЦК рассмотреть поданное заявление и принять решение по результатам его рассмотрения в порядке и сроки, определенные законодательством.

В остальной части исковых требований было отказано.

Кроме того, в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика взыскан судебный сбор в размере 3028 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.