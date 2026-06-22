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Что делать, если пропавшего без вести опознали на российских фото или видео — пошаговая инструкция

19:01, 22 июня 2026
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Материалы следует передавать правоохранительным органам, а не публиковать в интернете.
Что делать, если пропавшего без вести опознали на российских фото или видео — пошаговая инструкция
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Если вы опознали пропавшего без вести человека на российских фото или видео, эти материалы не следует распространять в соцсетях. Вместо этого необходимо сразу же сообщить в полицию и Координационный штаб, поясняет Ровенский областной ТЦК и СП.

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Такие материалы могут подтвердить факт нахождения человека в плену и помочь включить его в списки для обмена.

Фиксация доказательств

Прежде чем передавать информацию, важно правильно зафиксировать доказательства. Рекомендуется:

  • сделать скриншоты;
  • скачать видео;
  • сохранить ссылку на источник (в частности, вражеские Telegram-каналы или соцсети);
  • зафиксировать дату и время публикации.

Шаг 1: обращение к следователю

Необходимо обратиться к следователю Национальной полиции, ведущему уголовное производство по факту исчезновения человека, и подать ходатайство о назначении портретной экспертизы.

К ходатайству следует приложить:

  • найденные фото или видео;
  • качественные изображения пропавшего человека для идентификации (в частности, фото отличительных признаков — татуировок, шрамов и т. п.).

Шаг 2: решение об экспертизе

Следователь в течение трёх рабочих дней должен сообщить о назначении экспертизы или об отказе в её проведении.

Шаг 3: получение заключения

После проведения портретной экспертизы необходимо получить её официальное заключение.

Копии документа следует направить:

  • уполномоченному по делам пропавших без вести;
  • в Национальное информационное бюро.

Шаг 4: в случае отказа

Если следователь отказывает в назначении экспертизы, родственники военнослужащих могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека для проведения соответствующего экспертного исследования.

Предупреждение

Специалисты подчеркивают: не нужно платить деньги за «освобождение» — поиск пропавших без вести осуществляется бесплатно. Такие предложения являются мошенническими.

Также не рекомендуется обсуждать детали в открытых комментариях в соцсетях, чтобы не навредить следствию и безопасности людей.

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