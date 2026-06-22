Что делать, если пропавшего без вести опознали на российских фото или видео — пошаговая инструкция
Если вы опознали пропавшего без вести человека на российских фото или видео, эти материалы не следует распространять в соцсетях. Вместо этого необходимо сразу же сообщить в полицию и Координационный штаб, поясняет Ровенский областной ТЦК и СП.
Такие материалы могут подтвердить факт нахождения человека в плену и помочь включить его в списки для обмена.
Фиксация доказательств
Прежде чем передавать информацию, важно правильно зафиксировать доказательства. Рекомендуется:
- сделать скриншоты;
- скачать видео;
- сохранить ссылку на источник (в частности, вражеские Telegram-каналы или соцсети);
- зафиксировать дату и время публикации.
Шаг 1: обращение к следователю
Необходимо обратиться к следователю Национальной полиции, ведущему уголовное производство по факту исчезновения человека, и подать ходатайство о назначении портретной экспертизы.
К ходатайству следует приложить:
- найденные фото или видео;
- качественные изображения пропавшего человека для идентификации (в частности, фото отличительных признаков — татуировок, шрамов и т. п.).
Шаг 2: решение об экспертизе
Следователь в течение трёх рабочих дней должен сообщить о назначении экспертизы или об отказе в её проведении.
Шаг 3: получение заключения
После проведения портретной экспертизы необходимо получить её официальное заключение.
Копии документа следует направить:
- уполномоченному по делам пропавших без вести;
- в Национальное информационное бюро.
Шаг 4: в случае отказа
Если следователь отказывает в назначении экспертизы, родственники военнослужащих могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека для проведения соответствующего экспертного исследования.
Предупреждение
Специалисты подчеркивают: не нужно платить деньги за «освобождение» — поиск пропавших без вести осуществляется бесплатно. Такие предложения являются мошенническими.
Также не рекомендуется обсуждать детали в открытых комментариях в соцсетях, чтобы не навредить следствию и безопасности людей.
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