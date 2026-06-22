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На Днепропетровщине направили в суд дело правоохранителей, которые силой выбили из мужчины признание

18:43, 22 июня 2026
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В результате избиения потерпевший получил многочисленные травмы, в частности перелом ребра и тяжёлое повреждение грудной клетки, представлявшее угрозу для жизни.
На Днепропетровщине направили в суд дело правоохранителей, которые силой выбили из мужчины признание
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Досудебное расследование в отношении двух бывших правоохранителей из Днепропетровской области, которые пытали мужчину, пытаясь заставить его признаться в совершении преступления, завершено. Как сообщили в Государственном бюро расследований, обвинительный акт уже направлен в суд.

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Что известно

По данным следствия, в июне 2024 года правоохранители прибыли по вызову в одно из домовладений в Днепровском районе области, где произошла драка с применением ножа.

Во время выяснения обстоятельств они установили, что владелец дома ранил другого мужчину и объяснял свои действия необходимой обороной.

Однако, как установило следствие, вместо беспристрастной проверки всех обстоятельств происшествия фигуранты решили силой добиться от мужчины признания в покушении на убийство. Они надели на него наручники, повалили на землю и длительное время избивали руками и ногами, требуя подтвердить выгодную им версию.

В результате избиения потерпевший получил многочисленные травмы, в частности перелом ребра и тяжёлое повреждение грудной клетки, представлявшее угрозу для жизни.

После этого мужчину доставили в отделение, где он под давлением дал необходимые правоохранителям показания. Уже на следующий день его в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Бывших правоохранителей обвиняют в пытках, совершённых по предварительному сговору группой лиц, и умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

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суд Днепр ГБР

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