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На Дніпропетровщині скерували до суду справу правоохоронців, які силою вибили з чоловіка зізнання

18:43, 22 червня 2026
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Через побиття потерпілий отримав численні травми, зокрема перелом ребра та тяжке ушкодження грудної клітки, яке становило загрозу для життя.
На Дніпропетровщині скерували до суду справу правоохоронців, які силою вибили з чоловіка зізнання
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Досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Дніпропетровщини, які катували чоловіка, намагаючись змусити його зізнатися у вчиненні злочину, завершили. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

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Що відомо

За даними слідства, у червні 2024 року правоохоронці прибули на виклик до одного з домоволодінь у Дніпровському районі області, де сталася бійка із застосуванням ножа.

Під час з'ясування обставин вони встановили, що власник будинку поранив іншого чоловіка та пояснював свої дії необхідною обороною.

Втім, як встановило слідство, замість неупередженої перевірки всіх обставини події, фігуранти вирішили силою домогтися від чоловіка зізнань у замаху на вбивство. Вони одягнули на нього кайданки, повалили на землю та тривалий час били руками й ногами, вимагаючи підтвердити вигідну їм версію.

Через побиття потерпілий отримав численні травми, зокрема перелом ребра та тяжке ушкодження грудної клітки, яке становило загрозу для життя.

Після цього чоловіка доставили до відділку, де він під тиском дав необхідні правоохоронцям показання. Уже наступного дня його у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Колишніх правоохоронців обвинувачують у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

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суд Дніпро ДБР

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