Що робити, якщо зниклого безвісти впізнали на російських фото або відео – покрокова інструкція
Якщо ви впізнали зниклу безвісти людину на російських фото або відео, ці матеріали не слід поширювати у соцмережах. Натомість необхідно одразу повідомити поліцію та Координаційний штаб, пояснює Рівненський обласний ТЦК та СП.
Такі матеріали можуть підтверджувати факт перебування людини в полоні та допомогти включити її до списків на обмін.
Фіксація доказів
Перш ніж передавати інформацію, важливо правильно зафіксувати докази. Рекомендується:
- зробити скріншоти;
- завантажити відео;
- зберегти посилання на джерело (зокрема ворожі Telegram-канали або соцмережі);
- зафіксувати дату та час публікації.
Крок 1: звернення до слідчого
Необхідно звернутися до слідчого Національної поліції, який веде кримінальне провадження щодо зникнення людини, та подати клопотання про призначення портретної експертизи.
До клопотання слід додати:
- знайдені фото або відео;
- якісні зображення зниклої людини для ідентифікації (зокрема фото особливих прикмет — татуювань, шрамів тощо).
Крок 2: рішення щодо експертизи
Слідчий протягом трьох робочих днів має повідомити про призначення експертизи або про відмову в її проведенні.
Крок 3: отримання висновку
Після проведення портретної експертизи необхідно отримати її офіційний висновок.
Копії документа слід надіслати:
- уповноваженому зі зниклих безвісти;
- до Національного інформаційного бюро.
Крок 4: у разі відмови
Якщо слідчий відмовляє у призначенні експертизи, родичі військовослужбовців можуть звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини для проведення відповідного експертного дослідження.
Застереження
Фахівці наголошують: не потрібно платити гроші за «визволення» — пошук зниклих безвісти здійснюється безкоштовно. Такі пропозиції є шахрайськими.
Також не рекомендується обговорювати деталі у відкритих коментарях у соцмережах, щоб не нашкодити слідству та безпеці людей.
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