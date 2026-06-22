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Що робити, якщо зниклого безвісти впізнали на російських фото або відео – покрокова інструкція

19:01, 22 червня 2026
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Матеріали слід передавати правоохоронцям, а не публікувати онлайн.
Що робити, якщо зниклого безвісти впізнали на російських фото або відео – покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо ви впізнали зниклу безвісти людину на російських фото або відео, ці матеріали не слід поширювати у соцмережах. Натомість необхідно одразу повідомити поліцію та Координаційний штаб, пояснює Рівненський обласний ТЦК та СП.

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Такі матеріали можуть підтверджувати факт перебування людини в полоні та допомогти включити її до списків на обмін.

Фіксація доказів

Перш ніж передавати інформацію, важливо правильно зафіксувати докази. Рекомендується:

  • зробити скріншоти;
  • завантажити відео;
  • зберегти посилання на джерело (зокрема ворожі Telegram-канали або соцмережі);
  • зафіксувати дату та час публікації.

Крок 1: звернення до слідчого

Необхідно звернутися до слідчого Національної поліції, який веде кримінальне провадження щодо зникнення людини, та подати клопотання про призначення портретної експертизи.

До клопотання слід додати:

  • знайдені фото або відео;
  • якісні зображення зниклої людини для ідентифікації (зокрема фото особливих прикмет — татуювань, шрамів тощо).

Крок 2: рішення щодо експертизи

Слідчий протягом трьох робочих днів має повідомити про призначення експертизи або про відмову в її проведенні.

Крок 3: отримання висновку

Після проведення портретної експертизи необхідно отримати її офіційний висновок.

Копії документа слід надіслати:

  • уповноваженому зі зниклих безвісти;
  • до Національного інформаційного бюро.

Крок 4: у разі відмови

Якщо слідчий відмовляє у призначенні експертизи, родичі військовослужбовців можуть звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини для проведення відповідного експертного дослідження.

Застереження

Фахівці наголошують: не потрібно платити гроші за «визволення» — пошук зниклих безвісти здійснюється безкоштовно. Такі пропозиції є шахрайськими.

Також не рекомендується обговорювати деталі у відкритих коментарях у соцмережах, щоб не нашкодити слідству та безпеці людей.

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поліція росія Україна полонені полон

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