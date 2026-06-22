Студент подав заяву на відстрочку, але так і не дочекався рішення: ТЦК обмежився лише двома листами

ТЦК не надав ані відстрочки, ані мотивованої відмови, що й стало предметом судового спору.

Фото: АрміяInform

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Третій апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов студента, який оскаржив бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нерозгляду його заяви про надання відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку з навчанням.

Суд дійшов висновку, що ТЦК був зобов’язаний розглянути подану заяву по суті та прийняти відповідне рішення, однак цього не зробив.

Обставини справи

У квітні 2024 року громадянин подав до ТЦК заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на період здобуття освіти. До заяви він додав документи, видані Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка», а також копію паспорта.

Після цього ТЦК направив заявнику два листи. У першому повідомив, що розгляд звернення продовжено до отримання відповіді від навчального закладу щодо зарахування особи на навчання. У другому листі зазначив про необхідність особистої явки до ТЦК для отримання відстрочки відповідно до законодавства.

Вважаючи, що його заяву так і не було розглянуто по суті, громадянин звернувся до суду з вимогою визнати таку бездіяльність протиправною та зобов’язати відповідача розглянути подане звернення.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив.

Позиція апеляційного суду

Переглядаючи справу, апеляційний суд звернув увагу, що предметом спору була саме бездіяльність щодо розгляду заяви про відстрочку, а не питання про наявність чи відсутність у позивача права на її отримання.

Колегія суддів зазначила, що суд першої інстанції вийшов за межі предмета спору та фактично надав оцінку наявності підстав для оформлення відстрочки, хоча вирішення цього питання належить до повноважень ТЦК.

Суд нагадав, що на момент виникнення спірних правовідносин стаття 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачала, що призову під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Також колегія суддів врахувала положення Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1487, відповідно до яких військовозобов’язані особисто подають документи, що підтверджують право на відстрочку.

Матеріали справи 160/18268/24 підтвердили, що позивач особисто подав відповідну заяву до ТЦК. На її копії містився підпис особи, яка прийняла документи. Водночас відповідач не заперечував факту отримання заяви та не надав доказів протилежного.

За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку, що відповідач був зобов’язаний розглянути заяву по суті та прийняти рішення за результатами її розгляду. Оскільки цього зроблено не було, бездіяльність ТЦК є протиправною.

При цьому суд окремо наголосив, що не оцінює наявність або відсутність підстав для надання відстрочки, оскільки це належить до дискреційних повноважень відповідного органу.

Що вирішив суд

Третій апеляційний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду та частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви громадянина від 15 квітня 2024 року про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Також суд зобов’язав ТЦК розглянути подану заяву та прийняти рішення за результатами її розгляду в порядку та строки, визначені законодавством.

У решті позовних вимог було відмовлено.

Крім того, на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача стягнуто судовий збір у сумі 3028 грн.

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