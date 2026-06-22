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Конкурс в СААС: ВККС утвердила результаты выполнения практического задания

14:20, 22 июня 2026
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Утверждены результаты четвертого этапа квалификационного экзамена в рамках конкурса в СААС.
Конкурс в СААС: ВККС утвердила результаты выполнения практического задания
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Высшая квалификационная комиссия судей 22 июня приняла решение № 80/зп-26 об утверждении кодированных результатов четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Специализированного апелляционного административного суда) в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 194/зп-25.

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После проведения процедуры декодирования решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 22 июня 2026 года № 83/зп-26 утверждены декодированные результаты четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Специализированного апелляционного административного суда) в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 29 октября 2025 года № 194/зп-25.

ВККС напомнила, что кандидаты на должность судьи Специализированного апелляционного административного суда выполняли два задания типа 2.

Количество баллов за модельные судебные решения по специализации Специализированного апелляционного административного суда составляет 150 баллов, из которых:

  • 75 баллов за первое модельное судебное решение;
  • 75 баллов за второе модельное судебное решение.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена этого конкурса составляет 75% от максимально возможного балла, или 112,5 балла.

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судья ВККС

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