  1. В Україні

Чи мають «дитячі» виплати дедлайни щодо використання – подробиці

20:20, 22 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У більшості випадків використання коштів «дитячих» допомог є безстроковим.
Чи мають «дитячі» виплати дедлайни щодо використання – подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив рішення, яким прибрав строки використання коштів за цільовими «дитячими» допомогами. Це означає, що отримані кошти більше не потрібно витрачати до конкретної дати, пояснили в Мінсоцполітики.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На які види допомоги це поширюється

Зміни стосуються заяв, поданих після набрання чинності відповідними правилами, зокрема щодо:

  • допомоги «єЯсла»;
  • допомоги для догляду за дитиною до одного року;
  • компенсації вартості «Пакунка малюка»;
  • «Пакунка школяра».

Що з раніше відкритими рахунками

Якщо спеціальний рахунок було відкрито до запровадження змін, застосування строків може залежати від конкретного виду допомоги та умов, які діяли на момент відкриття рахунку.

Загальне правило

Після внесених змін кошти за цільовими «дитячими» виплатами вважаються безстроковими, тобто можуть використовуватися без обмеження за часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти Мінсоцполітики

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]