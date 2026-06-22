Чи мають «дитячі» виплати дедлайни щодо використання – подробиці

У більшості випадків використання коштів «дитячих» допомог є безстроковим.

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Уряд ухвалив рішення, яким прибрав строки використання коштів за цільовими «дитячими» допомогами. Це означає, що отримані кошти більше не потрібно витрачати до конкретної дати, пояснили в Мінсоцполітики.

На які види допомоги це поширюється

Зміни стосуються заяв, поданих після набрання чинності відповідними правилами, зокрема щодо:

допомоги «єЯсла»;

допомоги для догляду за дитиною до одного року;

компенсації вартості «Пакунка малюка»;

«Пакунка школяра».

Що з раніше відкритими рахунками

Якщо спеціальний рахунок було відкрито до запровадження змін, застосування строків може залежати від конкретного виду допомоги та умов, які діяли на момент відкриття рахунку.

Загальне правило

Після внесених змін кошти за цільовими «дитячими» виплатами вважаються безстроковими, тобто можуть використовуватися без обмеження за часом.

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