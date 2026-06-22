В Киеве подросток без разрешения взял ключи от Tesla и разгромил припаркованные автомобили во дворе

Несовершеннолетний с 1,03 промилле въехал в две припаркованные Mazda в Подольском районе.

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В Киеве несовершеннолетний водитель с признаками опьянения въехал в припаркованные возле дома автомобили. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, ДТП произошло в Подольском районе. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и въехал в два припаркованных автомобиля Mazda.

Водителем оказался несовершеннолетний. Во время общения с подростком инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел проверку на Драгере. Результат — 1,03 промилле.

Когда на место приехал брат виновника ДТП, он заявил, что парень без разрешения взял ключи от автомобиля и уехал из дома.

На брата водителя, который является законным представителем, составили протокол по ч. 3 ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КоАП Украины и вызвали на место ювенальную превенцию, которая в дальнейшем будет выяснять обстоятельства происшествия.

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