Колектори вимагали 112 тисяч грн за кредитами: як позиція Великої Палати ВС допомогла зменшити борг до 49 тисяч

Фінансова компанія, яка набула право вимоги за договорами факторингу, намагалася стягнути з позичальника майже 112 тисяч грн заборгованості за п’ятьма кредитними договорами.

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Богунський районний суд міста Житомира розглянув цивільну справу за позовом ТОВ до позичальника про стягнення заборгованості за п’ятьма кредитними договорами та договорами позики. Фінансова компанія просила стягнути 111 976,18 грн заборгованості, право вимоги за якою було набуте на підставі договорів факторингу.

Суть справи

Позивач зазначав, що позичальник у 2021 році уклав п’ять кредитних договорів та договорів позики з різними фінансовими установами. Йдеться про кредитні договори №181281043 від 9 лютого 2021 року, №01532-02/2021 від 3 лютого 2021 року, №2920312042/631322 від 10 лютого 2021 року, а також договори позики №3176252 від 14 січня 2021 року та №2-39391 від 26 березня 2021 року. За твердженням позивача, позичальник не виконав зобов’язання щодо повернення коштів та сплати процентів, унаслідок чого утворилася заборгованість.

За твердженням позивача, позичальник не виконав належним чином зобов’язання щодо повернення отриманих кредитних коштів та сплати процентів, у зв’язку з чим утворилася заборгованість у загальному розмірі 111 976,18 грн.

Позивач також посилався на те, що первісні кредитори на підставі договорів факторингу відступили йому права вимоги за вказаними договорами. На підтвердження цього до матеріалів справи були долучені договори факторингу, акти приймання-передачі реєстрів боржників та витяги з відповідних реєстрів.

Представник відповідача заперечувала проти задоволення позову та зазначала, що позивач не довів наявності підстав для звернення до суду з вимогою про стягнення заборгованості та не підтвердив належним чином порушення своїх прав.

Позиція суду

Суд встановив факт укладення кредитних договорів та договорів позики, а також факт переходу права вимоги до ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» за договорами факторингу.

Разом із тим суд звернув увагу на положення статей 251, 252, 530 та 631 Цивільного кодексу України, які регулюють питання строків виконання зобов’язань та строку дії договору.

Суд зазначив, що сторони кредитного договору мають право визначити строк кредитування, протягом якого позичальник зобов’язаний повернути кредит та сплатити проценти, а кредитодавець має право нараховувати проценти за користування коштами.

Водночас право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти припиняється після спливу встановленого договором строку кредитування або після пред’явлення вимоги відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України.

При вирішенні спору суд врахував правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постановах від 28 березня 2018 року у справі №444/9519/12 та від 31 жовтня 2018 року у справі №202/4494/16-ц, відповідно до яких після закінчення строку кредитування кредитодавець втрачає право нараховувати договірні проценти.

З огляду на це суд самостійно здійснив розрахунок процентів за кожним із договорів виключно в межах строку кредитування, визначеного сторонами.

За кредитним договором №181281043 від 9 лютого 2021 року розмір процентів був визначений у сумі 2 932,50 грн замість заявлених 17 616,66 грн.

За договором позики №3176252 від 14 січня 2021 року суд визначив суму процентів у розмірі 7 462,50 грн замість заявлених 29 770,62 грн.

За договором позики №2-39391 від 26 березня 2021 року суд визнав обґрунтованими проценти в сумі 2 160 грн замість 8 512 грн.

За кредитним договором №01532-02/2021 від 3 лютого 2021 року розмір процентів був визначений у сумі 3 262,50 грн замість 13 387,50 грн.

За кредитним договором №2920312042/631322 від 10 лютого 2021 року суд визнав обґрунтованими проценти у сумі 2 940 грн замість 11 940 грн.

Рішення суду

Богунський районний суд міста Житомира у справі № 295/15530/25 дійшов висновку про часткове задоволення позову.

Суд постановив стягнути з позичальника на користь ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» заборгованість за кредитним договором №181281043 у розмірі 8 681,90 грн, за договором позики №3176252 — 19 962,50 грн, за договором позики №2-39391 — 6 160 грн, за кредитним договором №01532-02/2021 — 7 762,50 грн та за кредитним договором №2920312042/631322 — 6 940 грн.

Загальний розмір стягнутої заборгованості склав 49 506,90 грн замість заявлених до стягнення 111 976,18 грн.

Крім того, суд стягнув з відповідача на користь позивача судовий збір у сумі 1 338,74 грн. У решті позовних вимог суд відмовив.

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