  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Коллекторы требовали 112 тысяч грн по кредитам: как позиция Большой Палаты ВС помогла снизить долг до 49 тысяч

20:32, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Финансовая компания, получившая право требования по договорам факторинга, пыталась взыскать с заемщика почти 112 тысяч грн задолженности по пяти кредитным договорам.
Коллекторы требовали 112 тысяч грн по кредитам: как позиция Большой Палаты ВС помогла снизить долг до 49 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Богунский районный суд города Житомира рассмотрел гражданское дело по иску ООО к заемщику о взыскании задолженности по пяти кредитным договорам и договорам займа. Финансовая компания просила взыскать 111 976,18 грн задолженности, право требования по которой было приобретено на основании договоров факторинга.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела

Истец отмечал, что заемщик в 2021 году заключил пять кредитных договоров и договоров займа с разными финансовыми учреждениями. Речь идет о кредитных договорах №181281043 от 9 февраля 2021 года, №01532-02/2021 от 3 февраля 2021 года, №2920312042/631322 от 10 февраля 2021 года, а также договорах займа №3124 №2-39391 от 26 марта 2021 года. По утверждению истца, заемщик не выполнил обязательства по возврату средств и уплаты процентов, в результате чего образовалась задолженность.

По утверждению истца, заемщик ненадлежащим образом исполнил обязательства по возврату полученных кредитных средств и уплате процентов, вследствие чего образовалась задолженность в общем размере 111 976,18 грн.

Истец также ссылался на то, что первоначальные кредиторы на основании договоров факторинга уступили ему права требования по указанным договорам. В подтверждение этого к материалам дела были приобщены договоры факторинга, акты приема-передачи реестров должников и выписки из соответствующих реестров.

Представитель ответчика возражала против удовлетворения иска и отмечала, что истец не доказал наличие оснований для обращения в суд с требованием о взыскании задолженности и не подтвердил надлежащим образом нарушение своих прав.

Позиция суда

Суд установил факт заключения кредитных договоров и договоров займа, а также факт перехода права требования к ООО «ФК «Европейское агентство по возврату долгов» по договорам факторинга.

Вместе с тем суд обратил внимание на положения статей 251, 252, 530 и 631 Гражданского кодекса Украины, регулирующих вопросы сроков исполнения обязательств и срока действия договора.

Суд отметил, что стороны кредитного договора вправе определить срок кредитования, в течение которого заемщик обязан вернуть кредит и уплатить проценты, а кредитор имеет право начислять проценты за пользование средствами.

В то же время право кредитора начислять предусмотренные договором проценты прекращается после истечения установленного договором срока кредитования либо после предъявления требования в соответствии с частью второй статьи 1050 ГК Украины.

При рассмотрении спора суд учел правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 28 марта 2018 года по делу №444/9519/12 и от 31 октября 2018 года по делу №202/4494/16-ц, согласно которым после окончания срока кредитования кредитор утрачивает право начислять договорные проценты.

Исходя из этого, суд самостоятельно произвел расчет процентов по каждому из договоров исключительно в пределах срока кредитования, определенного сторонами.

По кредитному договору №181281043 от 9 февраля 2021 года размер процентов был определен в сумме 2 932,50 грн вместо заявленных 17 616,66 грн.

По договору займа №3176252 от 14 января 2021 года суд определил сумму процентов в размере 7 462,50 грн вместо заявленных 29 770,62 грн.

По договору займа №2-39391 от 26 марта 2021 года суд признал обоснованными проценты в сумме 2 160 грн вместо 8 512 грн.

По кредитному договору №01532-02/2021 от 3 февраля 2021 года размер процентов был определен в сумме 3 262,50 грн вместо 13 387,50 грн.

По кредитному договору №2920312042/631322 от 10 февраля 2021 года суд признал обоснованными проценты в сумме 2 940 грн вместо 11 940 грн.

Решение суда

Богунский районный суд города Житомира по делу №295/15530/25 пришел к выводу о частичном удовлетворении иска.

Суд постановил взыскать с заемщика в пользу ООО «ФК «Европейское агентство по возврату долгов» задолженность по кредитному договору №181281043 в размере 8 681,90 грн, по договору займа №3176252 — 19 962,50 грн, по договору займа №2-39391 — 6 160 грн, по кредитному договору №01532-02/2021 — 7 762,50 грн и по кредитному договору №2920312042/631322 — 6 940 грн.

Общий размер взысканной задолженности составил 49 506,90 грн вместо заявленных ко взысканию 111 976,18 грн.

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор в размере 1 338,74 грн. В остальной части исковых требований суд отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд долг кредит судебная практика Большая Палата Верховного Суда кредитный договор

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

Проверки оборонных закупок теперь зависят от риска: как будет работать новая система

Правительство определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и ввело прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]