Коллекторы требовали 112 тысяч грн по кредитам: как позиция Большой Палаты ВС помогла снизить долг до 49 тысяч

Финансовая компания, получившая право требования по договорам факторинга, пыталась взыскать с заемщика почти 112 тысяч грн задолженности по пяти кредитным договорам.

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Богунский районный суд города Житомира рассмотрел гражданское дело по иску ООО к заемщику о взыскании задолженности по пяти кредитным договорам и договорам займа. Финансовая компания просила взыскать 111 976,18 грн задолженности, право требования по которой было приобретено на основании договоров факторинга.

Суть дела

Истец отмечал, что заемщик в 2021 году заключил пять кредитных договоров и договоров займа с разными финансовыми учреждениями. Речь идет о кредитных договорах №181281043 от 9 февраля 2021 года, №01532-02/2021 от 3 февраля 2021 года, №2920312042/631322 от 10 февраля 2021 года, а также договорах займа №3124 №2-39391 от 26 марта 2021 года. По утверждению истца, заемщик не выполнил обязательства по возврату средств и уплаты процентов, в результате чего образовалась задолженность.

По утверждению истца, заемщик ненадлежащим образом исполнил обязательства по возврату полученных кредитных средств и уплате процентов, вследствие чего образовалась задолженность в общем размере 111 976,18 грн.

Истец также ссылался на то, что первоначальные кредиторы на основании договоров факторинга уступили ему права требования по указанным договорам. В подтверждение этого к материалам дела были приобщены договоры факторинга, акты приема-передачи реестров должников и выписки из соответствующих реестров.

Представитель ответчика возражала против удовлетворения иска и отмечала, что истец не доказал наличие оснований для обращения в суд с требованием о взыскании задолженности и не подтвердил надлежащим образом нарушение своих прав.

Позиция суда

Суд установил факт заключения кредитных договоров и договоров займа, а также факт перехода права требования к ООО «ФК «Европейское агентство по возврату долгов» по договорам факторинга.

Вместе с тем суд обратил внимание на положения статей 251, 252, 530 и 631 Гражданского кодекса Украины, регулирующих вопросы сроков исполнения обязательств и срока действия договора.

Суд отметил, что стороны кредитного договора вправе определить срок кредитования, в течение которого заемщик обязан вернуть кредит и уплатить проценты, а кредитор имеет право начислять проценты за пользование средствами.

В то же время право кредитора начислять предусмотренные договором проценты прекращается после истечения установленного договором срока кредитования либо после предъявления требования в соответствии с частью второй статьи 1050 ГК Украины.

При рассмотрении спора суд учел правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 28 марта 2018 года по делу №444/9519/12 и от 31 октября 2018 года по делу №202/4494/16-ц, согласно которым после окончания срока кредитования кредитор утрачивает право начислять договорные проценты.

Исходя из этого, суд самостоятельно произвел расчет процентов по каждому из договоров исключительно в пределах срока кредитования, определенного сторонами.

По кредитному договору №181281043 от 9 февраля 2021 года размер процентов был определен в сумме 2 932,50 грн вместо заявленных 17 616,66 грн.

По договору займа №3176252 от 14 января 2021 года суд определил сумму процентов в размере 7 462,50 грн вместо заявленных 29 770,62 грн.

По договору займа №2-39391 от 26 марта 2021 года суд признал обоснованными проценты в сумме 2 160 грн вместо 8 512 грн.

По кредитному договору №01532-02/2021 от 3 февраля 2021 года размер процентов был определен в сумме 3 262,50 грн вместо 13 387,50 грн.

По кредитному договору №2920312042/631322 от 10 февраля 2021 года суд признал обоснованными проценты в сумме 2 940 грн вместо 11 940 грн.

Решение суда

Богунский районный суд города Житомира по делу №295/15530/25 пришел к выводу о частичном удовлетворении иска.

Суд постановил взыскать с заемщика в пользу ООО «ФК «Европейское агентство по возврату долгов» задолженность по кредитному договору №181281043 в размере 8 681,90 грн, по договору займа №3176252 — 19 962,50 грн, по договору займа №2-39391 — 6 160 грн, по кредитному договору №01532-02/2021 — 7 762,50 грн и по кредитному договору №2920312042/631322 — 6 940 грн.

Общий размер взысканной задолженности составил 49 506,90 грн вместо заявленных ко взысканию 111 976,18 грн.

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор в размере 1 338,74 грн. В остальной части исковых требований суд отказал.

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