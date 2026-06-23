ГИС может привлекать психолога из-за отказа ребёнка общаться с отцом — позиция Верховного Суда

По делу об исполнении решения относительно общения с ребенком Верховный Суд подтвердил отсутствие оснований для повторного пересмотра требований к органам исполнительной службы.

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Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрела кассационную жалобу по делу № 1309/9120/12 по заявлению отца, который пытается добиться эффективного исполнения судебного решения о его участии в воспитании и общении с ребенком.

Дело касалось обжалования бездействия государственного исполнителя Шевченковского отдела государственной исполнительной службы в г. Львове и должностных лиц межрегионального управления Министерства юстиции во время исполнения решения Железнодорожного районного суда г. Львова от 20 февраля 2013 года, которым определен график участия отца в воспитании дочери и устранения препятствий в общении с ней. Заявитель настаивал, что в течение 10 лет исполнение сводится лишь к «сообщениям о неуспешных попытках провести встречи и отказе ребенка видеться с заявителем».

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили жалобу. Суды указали, что в материалах производства отсутствуют доказательства принятия исполнителем мер для обеспечения исполнения решения об участии отца в воспитании и общении с ребенком в указанные даты, а также отсутствуют доказательства невозможности его исполнения.

Также было учтено, что по этому делу заявитель уже неоднократно обжаловал действия исполнительной службы, и суды ранее обязывали разработать комплексную стратегию исполнения решения, поэтому повторное рассмотрение аналогичных требований не требуется.

Не согласившись с такими решениями, заявитель подал кассационную жалобу.

Однако, Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины в отзыве указало, что соответствующие полномочия межрегиональных управлений были изменены после реорганизации, а руководство не осуществляет контроль за действиями государственных исполнителей в исполнительных производствах. Также отмечено, что комплексная стратегия исполнения решения уже разработана и утверждена во исполнение предыдущего постановления Верховного Суда, в частности с привлечением психолога для обеспечения контакта ребенка с отцом.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что вступившее в законную силу судебное решение является обязательным к исполнению, а исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса, однако пределы судебного контроля в таких спорах не предусматривают повторного возложения на орган власти одних и тех же организационных обязанностей, если они уже были предметом рассмотрения и по ним вынесены решения.

Суд отметил, что в рамках этого дела заявитель неоднократно обращался с жалобами на действия и бездействие государственных исполнителей и должностных лиц органов юстиции, и по результатам таких обращений судами уже принимались решения, которыми, в частности, обязывалось организовать меры по обеспечению исполнения решения о участии отца в воспитании и общении с ребенком.

Верховный Суд также отклонил доводы кассационной жалобы о неправильном применении норм права, указав, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили положения Конституции Украины, ЦПК Украины и Закона Украины «Об исполнительном производстве». Суд подчеркнул, что государственный исполнитель обязан действовать в пределах закона и принимать меры для исполнения решения, однако оценка эффективности уже утвержденных организационных решений не может автоматически быть основанием для признания бездействия при отсутствии новых нарушений или невыполнения конкретных обязанностей.

Исполнение решений об установлении свиданий с ребенком, об устранении препятствий в общении с ребенком регулируется специальными нормами статьи 64-1 Закона Украины «Об исполнительном производстве», согласно которой исполнение такого решения заключается в обеспечении должником свиданий взыскателя с ребенком в порядке, определенном решением.

В частности, государственный исполнитель осуществляет проверку исполнения решения в время и месте свиданий, определенных решением, а если они не определены — в время и месте, установленном исполнителем.

Верховный Суд учел, что в этом деле уже была разработана Комплексная стратегия принудительного исполнения решения суда. Согласно стратегии, участие психолога должно обеспечивать поддержку ребенка в стрессовых ситуациях, оценку его психоэмоционального состояния и учет поведенческих особенностей при налаживании контакта с отцом. Также предусмотрен анализ причин отказа ребенка от общения, определение путей устранения препятствий и формирование устойчивого психологического контакта и доверительного общения. Для этого государственный исполнитель должен привлечь психолога и предоставить ему перечень вопросов, связанных с исполнением решения суда.

Верховный Суд отдельно указал, что материалы дела не содержат доказательств неэффективности этой Комплексной стратегии при условии ее надлежащего и добросовестного исполнения всеми участниками.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений, согласившись с выводами об отсутствии оснований для их отмены.

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