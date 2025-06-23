Олексій Чернишов зазначив, що мав конструктивний діалог з детективами НАБУ

Конструктивний діалог з НАБУ тривав більше 2 годин – врешті НАБУ і САП заявили, що оголосили підозру Чернишову.

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Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що мав конструктивний діалог з НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

«Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше 2 годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами», зазначив він.

Нагадаємо, що Чернишов 23 червня особисто прибув до НАБУ.

«Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації. Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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