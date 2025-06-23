Алексей Чернышов заявил, что имел конструктивный диалог с детективами НАБУ

Конструктивный диалог с НАБУ длился более 2 часов – в итоге НАБУ и САП заявили, что объявили подозрение Чернышову.

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Вице-премьер-министр — министр национальной единства Украины Алексей Чернышов заявил, что имел конструктивный диалог с НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП сообщили ему о подозрении.

«Имел конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход взаимен, и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами», — отметил он.

Напомним, что Чернышов 23 июня лично прибыл в НАБУ.

«Было много слухов относительно возможных процессуальных действий по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации. Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна восторжествовать. С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию», — отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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