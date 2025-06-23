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Как оформить пенсию по потере кормильца, если человек пропал без вести

23:59, 23 июня 2025
Пенсию по потере кормильца могут оформить родственники пропавшего без вести после месяца с момента внесения информации в единый учет органов полиции.
Как оформить пенсию по потере кормильца, если человек пропал без вести
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области рассказали, могут ли родственники пропавших без вести во время войны получать пенсию в связи с потерей кормильца.

Родственники лиц, пропавших без вести в условиях военного положения, могут получать пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на назначение пенсии по потере кормильца возникает через месяц со дня внесения информации о пропавшем без вести в единый учет органов полиции.

Пенсию могут получать:

  • дети пропавшего без вести в возрасте до 18 лет;
  • дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на дневной форме, до окончания обучения;
  • дети-сироты до 23 лет независимо от факта обучения;
  • супруг или супруга, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста и находились на содержании кормильца;
  • супруг или супруга, а при их отсутствии — один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения ею 8 лет;
  • родители и супруг или супруга, которые не находились на содержании пропавшего без вести, но в результате его исчезновения потеряли источник средств к существованию.

Для получения пенсии необходимо:

1. Получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, не ранее чем через один месяц после внесения данных.

2. Обратиться в любой Сервисный центр Пенсионного фонда лично либо подать соответствующее заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии осуществляется за весь период, в течение которого лицо считается пропавшим без вести. То есть до тех пор, пока в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, не будет внесена отметка об установлении места пребывания, места захоронения или нахождения останков пропавшего.

В ПФУ добавили, что пенсия по потере кормильца нетрудоспособным родственникам пропавшего без вести назначается независимо от продолжительности страхового стажа исчезнувшего лица.

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