Как оформить пенсию по потере кормильца, если человек пропал без вести

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области рассказали, могут ли родственники пропавших без вести во время войны получать пенсию в связи с потерей кормильца.
Родственники лиц, пропавших без вести в условиях военного положения, могут получать пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Право на назначение пенсии по потере кормильца возникает через месяц со дня внесения информации о пропавшем без вести в единый учет органов полиции.
Пенсию могут получать:
Для получения пенсии необходимо:
1. Получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, не ранее чем через один месяц после внесения данных.
2. Обратиться в любой Сервисный центр Пенсионного фонда лично либо подать соответствующее заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Выплата пенсии осуществляется за весь период, в течение которого лицо считается пропавшим без вести. То есть до тех пор, пока в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, не будет внесена отметка об установлении места пребывания, места захоронения или нахождения останков пропавшего.
В ПФУ добавили, что пенсия по потере кормильца нетрудоспособным родственникам пропавшего без вести назначается независимо от продолжительности страхового стажа исчезнувшего лица.
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