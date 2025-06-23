НАБУ объявило подозрение Алексею Чернышову

Вицепремьеру – министру национального единства Алексею Чернышову сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

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НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

По данным НАБУ, речь идет о злоупотреблениях, имевших место еще в то время, когда Чернышов занимал должность министра развития общин и территорий.

Отмечается, что он стал шестым подозреваемым в деле о масштабной коррупционной схеме в строительной сфере с участием высокопоставленных должностных лиц государства.

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