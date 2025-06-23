Практика судов
  1. В Украине

В Прилуках нетрезвый водитель мопеда пытался откупиться от патрульных за $300

23:37, 23 июня 2025
Мужчина предложил взятку, чтобы избежать составления протокола за управление в состоянии опьянения.
В Прилуках нетрезвый водитель мопеда пытался откупиться от патрульных за $300
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Прилуках нетрезвый водитель мопеда пытался «подкупить» патрульных. За отказ от составления административных материалов нарушитель предлагал полицейским неправомерную выгоду в размере 300 долларов. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Так, 21 июня полицейские остановили мопед. Водитель управлял транспортным средством без государственного номерного знака. Во время проверки документов сотрудники полиции выяснили, что водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения.

Нарушитель, надеясь избежать ответственности, предложил патрульным 300 долларов взятки за отказ от составления административных материалов. Правоохранители предупредили водителя, что такие действия имеют признаки уголовного правонарушения. Этот разговор зафиксировала нагрудная камера полицейского.

По данному факту следователь под процессуальным руководством Прилуцкой окружной прокуратуры расследует уголовное производство по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

В отношении нарушителя также были составлены административные материалы по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения).

Таким образом, мужчина понесет как административную, так и уголовную ответственность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Национальная полиция полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.

Алексей Чернышов заявил, что имел конструктивный диалог с детективами НАБУ

Конструктивный диалог с НАБУ длился более 2 часов – в итоге НАБУ и САП заявили, что объявили подозрение Чернышову.

Может ли адвокат как представитель заявителя подать апелляционную жалобу на постановление о закрытии уголовного производства — позиция Верховного Суда

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу адвоката, указав, что жалоба подана адвокатом как представителем заявителя, то есть лицом, не имеющим права подавать апелляционную жалобу — что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду