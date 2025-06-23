В Прилуках нетрезвый водитель мопеда пытался откупиться от патрульных за $300

Мужчина предложил взятку, чтобы избежать составления протокола за управление в состоянии опьянения.

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В Прилуках нетрезвый водитель мопеда пытался «подкупить» патрульных. За отказ от составления административных материалов нарушитель предлагал полицейским неправомерную выгоду в размере 300 долларов. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Так, 21 июня полицейские остановили мопед. Водитель управлял транспортным средством без государственного номерного знака. Во время проверки документов сотрудники полиции выяснили, что водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения.

Нарушитель, надеясь избежать ответственности, предложил патрульным 300 долларов взятки за отказ от составления административных материалов. Правоохранители предупредили водителя, что такие действия имеют признаки уголовного правонарушения. Этот разговор зафиксировала нагрудная камера полицейского.

По данному факту следователь под процессуальным руководством Прилуцкой окружной прокуратуры расследует уголовное производство по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

В отношении нарушителя также были составлены административные материалы по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения).

Таким образом, мужчина понесет как административную, так и уголовную ответственность.

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