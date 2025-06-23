У Прилуках нетверезий водій мопеда намагався відкупитися від патрульних за $300

Чоловік запропонував хабар, аби уникнути оформлення протоколу за кермування у стані сп’яніння.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Прилуках нетверезий водій мопеда намагався «підкупити» патрульних. За відмову від складання адміністративних матеріалів правопорушник пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 300 доларів. Про це повідомляє поліція Сумської області.

Так, 21 червня поліцейські зупинили мопед. Водій керував транспортом без державного номерного знаку. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що водій перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Правопорушник, сподіваючись уникнути відповідальності, запропонував патрульним 300 доларів неправомірної вигоди за відмову від складання адміністративних матеріалів. Правоохоронці попередили водія, що такі дії мають ознаки кримінального правопорушення. Цю розмову зафіксувала бодікамера поліцейського.

За цим фактом слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Стосовно правопорушника поліцейські також склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортом у стані алкогольного або іншого виду сп’яніння).

Таким чином, чоловік понесе і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.