На Сумщині суд виніс вирок чоловіку, який не з’явився до ТЦК після повістки, але згодом пішов служити

Станом на червень 2025 року чоловік проходить військову службу, але у листопаді 2024 року так і не прийшов до ТЦК після отримання повістки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині чоловік, який наразі проходить військову службу, раніше отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК. Вирок у справі № 588/2195/24 виніс Тростянецький районний суд Сумської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Сумщини у листопаді 2024 року отримав «бойову» повістку, проте так і не прийшов до ТЦК. За словами свідка, чоловік розписався у повістці, але не з`явився на вказану дату та не відповідав на телефонні дзвінки.

На суді обвинувачений повністю визнав провину та пояснив, що «у листопаді 2024 року йому дали повістку, він не з`явився по повістці за станом здоров`я, була температура. На даний час він проходить військову службу. У вчиненому щиро розкаюється».

Суд встановив, що станом на червень 2025 року житель Сумщини дійсно проходить військову службу.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Сумщини звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

Також на підставі статті 76 КК України суд поклав на чоловіка обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок іспитового строку відраховувати з дня ухвалення вироку суду.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.