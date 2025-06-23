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Удар по п'ятиповерхівці в Києві: вже 9 загиблих, серед них 11-річна дівчинка

16:40, 23 червня 2025
Під завалами п’ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва знайшли тіло 11-річної дівчинки – це дев’ята жертва атаки РФ.
Удар по п'ятиповерхівці в Києві: вже 9 загиблих, серед них 11-річна дівчинка
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Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Київ збільшилася до 9. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

З-під завалів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі рятувальники деблокували тіло дев'ятої жертви ворожого удару.

Останніми з під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що російська ракета, яка влучила в п’ятиповерхівку, провалилася до підвалу

Попередньо, росіяни били балістичною ракетою. Будинок повністю знищений, бо також йдеться про порушення конструкцій у сусідньому підʼїзді.

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Київ війна ракетний удар

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