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Апеляційний суд замінив довічне ув’язнення чоловіку, який відсидів більше 23 років, на покарання у виді 15 років позбавлення волі — деталі справи

20:27, 23 червня 2025
Поведінка засудженого та визнання вини стали підставами для пом’якшення покарання.
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Кропивницький апеляційний суд замінив довічне ув’язнення чоловіку на покарання у виді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу засудженого та його адвоката на ухвалу Олександрійського міськрайоного суду Кіровоградської області від 18 березня 2025 року.

Вироком Апеляційного суду Миколаївської області від 5 лютого 2002 року засудженого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 4 статті 187 (Розбій) пунктом 6 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) КК України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Суд першої інстанції відмовив у задоволені заяви засудженого про заміну не відбутої частини покарання у виді довічного позбавлення волі строковим покаранням, зазначаючи про відсутність достатніх ознак, які вказували б на виправлення засудженого.

Відповідно до частини 5 статті 82 КК України покарання у виді довічного позбавлення волі може бути замінено на покарання у виді позбавлення волі строком від п’ятнадцяти до двадцяти років, якщо засуджений відбув не менше п’ятнадцяти років призначеного судом покарання.

На день розгляду апеляційної скарги чоловік фактично відбув 23 роки 7 місяців позбавлення волі, що було підставою для розгляду питання про заміну довічного позбавлення волі більш м’яким у виді позбавлення волі на певний строк.

За правилами частини 3 статті 82 КК України заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.

Тому, враховуючи поведінку засудженого за весь період перебування у випраній колонії, який свою вину у вчиненні злочину за час відбування покарання визнав повністю, мав заохочення, а також те, що поведінка засудженого була сумлінною, внаслідок чого він довів, що став на шлях виправлення, колегія суддів прийшла до висновку, що особа засудженого змінилась, прагне досягнути виправлення та йому можливо замінити покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

За результатами апеляційного перегляду колегія суддів вирішила задовольнити апеляційні скарги засудженого та його адвоката, скасувати ухвалу Олександрійського міськрайоного суду Кіровоградської області від 18 березня 2025 року з поставленням нової ухвали про задоволення заяви засудженого про заміну покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та подальшому оскарженню не підлягає (справа № 11-кп/4809/314/25).

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