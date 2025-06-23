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Апелляционный суд заменил пожизненное заключение мужчине, отсидевшему более 23 лет, на наказание в виде 15 лет лишения свободы — детали дела

20:27, 23 июня 2025
Поведение осужденного и признание вины стали основаниями для смягчения наказания.
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Кропивницкий апелляционный суд заменил пожизненное заключение мужчине на наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу осуждённого и его адвоката на постановление Александрийского городского районного суда Кировоградской области от 18 марта 2025 года.

Приговором Апелляционного суда Николаевской области от 5 февраля 2002 года осуждённый был признан виновным в совершении уголовных правонарушений по части 4 статьи 187 (Разбой), пункту 6 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления осуждённого о замене неотбытой части наказания в виде пожизненного лишения свободы на срочное наказание, указывая на отсутствие достаточных признаков, свидетельствующих о исправлении осуждённого.

В соответствии с частью 5 статьи 82 Уголовного кодекса Украины наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть заменено на наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет, если осуждённый отбыл не менее пятнадцати лет назначенного судом наказания.

На день рассмотрения апелляционной жалобы мужчина фактически отбыл 23 года 7 месяцев лишения свободы, что стало основанием для рассмотрения вопроса о замене пожизненного лишения свободы более мягким видом наказания в виде лишения свободы на определённый срок.

Согласно части 3 статьи 82 Уголовного кодекса Украины замена неотбытой части наказания более мягким может быть применена, если осуждённый стал на путь исправления.

Поэтому, учитывая поведение осуждённого за весь период пребывания в исправительной колонии, который свою вину в совершении преступления во время отбывания наказания полностью признал, имел поощрения, а также то, что поведение осуждённого было добросовестным, вследствие чего он доказал, что стал на путь исправления, коллегия судей пришла к выводу, что личность осуждённого изменилась, стремится к исправлению и ему возможно заменить наказание в виде пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы на определённый срок.

По результатам апелляционного пересмотра коллегия судей решила удовлетворить апелляционные жалобы осуждённого и его адвоката, отменить постановление Александрийского городского районного суда Кировоградской области от 18 марта 2025 года с вынесением нового постановления об удовлетворении заявления осуждённого о замене наказания в виде пожизненного лишения свободы на наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Постановление апелляционного суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию (дело № 11-кп/4809/314/25).

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