Как оплачивается больничный работникам с разным стажем — разъяснение

Головное управление Пенсионного фонда в Одесской области разъяснило, как влияет страховой стаж на размер выплаты помощи по временной нетрудоспособности.
Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа (ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).
Размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованным лицам составляет:
- 50% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа до 3 лет;
- 60% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 3 до 5 лет;
- 70% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет;
- 100% средней заработной платы (дохода):
Помощь по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, которое является работником или гиг-специалистом резидента Дія City, выплачивается в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.
Сумма помощи по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребёнком или больным членом семьи) в расчёте на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 апреля 2024 года: 8000 х 15 = 120 000 грн).
Застрахованным лицам, которые в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая приобрели страховой стаж менее шести месяцев, страховые выплаты выплачиваются в размерах, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы:
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