Практика судов
  1. В Украине

Как оплачивается больничный работникам с разным стажем — разъяснение

23:15, 23 июня 2025
Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и может составлять от 50 до 100% среднего дохода.
Как оплачивается больничный работникам с разным стажем — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Головное управление Пенсионного фонда в Одесской области разъяснило, как влияет страховой стаж на размер выплаты помощи по временной нетрудоспособности.

Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа (ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованным лицам составляет:

- 50% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа до 3 лет;

- 60% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 3 до 5 лет;

- 70% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет;

- 100% средней заработной платы (дохода):

  • при наличии страхового стажа более 8 лет;
  • застрахованным лицам, отнесённым к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • одному из родителей или лицу, их заменяющему, ухаживающему за больным ребёнком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • лицам, отнесённым к жертвам нацистских преследований согласно Закону Украины «О жертвах нацистских преследований» от 23.03.2000 № 1584-III;
  • донорам, имеющим право на льготу, предусмотренную ст. 20 Закона Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» от 30.09.2020 № 931-IX;
  • лицам, реабилитированным согласно Закону Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» от 17.04.1991 № 962-XII.

Помощь по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, которое является работником или гиг-специалистом резидента Дія City, выплачивается в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Сумма помощи по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребёнком или больным членом семьи) в расчёте на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 апреля 2024 года: 8000 х 15 = 120 000 грн).

Застрахованным лицам, которые в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая приобрели страховой стаж менее шести месяцев, страховые выплаты выплачиваются в размерах, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы:

  • помощь по временной нетрудоспособности — не более размера помощи, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая;
  • помощь по беременности и родам — не более размера помощи, исчисленного из двукратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

зарплата Пенсионный фонд ПФУ больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.

Алексей Чернышов заявил, что имел конструктивный диалог с детективами НАБУ

Конструктивный диалог с НАБУ длился более 2 часов – в итоге НАБУ и САП заявили, что объявили подозрение Чернышову.

Может ли адвокат как представитель заявителя подать апелляционную жалобу на постановление о закрытии уголовного производства — позиция Верховного Суда

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу адвоката, указав, что жалоба подана адвокатом как представителем заявителя, то есть лицом, не имеющим права подавать апелляционную жалобу — что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду