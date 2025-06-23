Как оплачивается больничный работникам с разным стажем — разъяснение

Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и может составлять от 50 до 100% среднего дохода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Головное управление Пенсионного фонда в Одесской области разъяснило, как влияет страховой стаж на размер выплаты помощи по временной нетрудоспособности.

Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа (ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованным лицам составляет:

- 50% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа до 3 лет;

- 60% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 3 до 5 лет;

- 70% средней заработной платы (дохода) — при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет;

- 100% средней заработной платы (дохода):

при наличии страхового стажа более 8 лет;

застрахованным лицам, отнесённым к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, их заменяющему, ухаживающему за больным ребёнком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

лицам, отнесённым к жертвам нацистских преследований согласно Закону Украины «О жертвах нацистских преследований» от 23.03.2000 № 1584-III;

донорам, имеющим право на льготу, предусмотренную ст. 20 Закона Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» от 30.09.2020 № 931-IX;

лицам, реабилитированным согласно Закону Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» от 17.04.1991 № 962-XII.

Помощь по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, которое является работником или гиг-специалистом резидента Дія City, выплачивается в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Сумма помощи по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребёнком или больным членом семьи) в расчёте на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 апреля 2024 года: 8000 х 15 = 120 000 грн).

Застрахованным лицам, которые в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая приобрели страховой стаж менее шести месяцев, страховые выплаты выплачиваются в размерах, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы:

помощь по временной нетрудоспособности — не более размера помощи, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая;

помощь по беременности и родам — не более размера помощи, исчисленного из двукратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.