Практика судов
  1. В Украине

Работодателям объяснили, как получить деньги на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью

22:54, 23 июня 2025
Для работодателей существует ряд компенсационных программ.
Работодателям объяснили, как получить деньги на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью
Фото: riasne.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости разъяснила, как получить средства на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью.

В ведомстве отметили, что для работодателей существует ряд компенсационных программ, которые мотивируют брать на работу внутренне перемещенных лиц, ветеранов и лиц с инвалидностью.

1. Компенсацию на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью предоставляют до или после его обустройства?

Государственная служба занятости предлагает работодателям помощь в создании надлежащих условий для удобной работы сотрудников с инвалидностью. Размер компенсации составляет до 120 000 грн — для работников I группы и до 80 000 грн — для II группы. Такая компенсация предоставляется после трудоустройства лица с инвалидностью и фактического обустройства ее рабочего места.

Выплату могут получить как физические лица-предприниматели, так и юридические лица, создавшие соответствующее рабочее место. Важно: компенсацию не получит работодатель, у которого человек с инвалидностью уже работал в течение 180 дней перед актуальной датой трудоустройства.

2. Можно ли получить компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью, если другой работодатель уже получил ее за этого работника?

Нет, компенсация предоставляется одноразово.

3. За какие вспомогательные средства предоставляется компенсация на обустройство рабочего места лица с инвалидностью?

Компенсация выплачивается за уже приобретенные вспомогательные средства для обустройства рабочего места лица с инвалидностью. Категории таких средств могут включать:

– специализированную мебель (кресла с регулируемыми или фиксированными сиденьями);

– поручни и брусья; раздвижные двери;

– средства для их открывания и закрывания;

– лестничные подъемники с электроприводом;

– вспомогательные средства для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;

– клавиатуры Брайля и портативные устройства;

– подъемные платформы для рабочих мест;

– вспомогательные средства для воспроизведения звука, обеспечения способности слышать и видеть.

«В целом компенсация на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью является очень удобной – ею уже воспользовались более 3 тысяч работодателей. Если остались дополнительные вопросы по этой компенсационной программе, можно обратиться к карьерным советникам службы занятости или специалистам «горячей линии» по бесплатному номеру 0 800 600 288. Такие консультации предоставляются: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45», – добавили в службе занятости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

вакансии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.

Алексей Чернышов заявил, что имел конструктивный диалог с детективами НАБУ

Конструктивный диалог с НАБУ длился более 2 часов – в итоге НАБУ и САП заявили, что объявили подозрение Чернышову.

Может ли адвокат как представитель заявителя подать апелляционную жалобу на постановление о закрытии уголовного производства — позиция Верховного Суда

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу адвоката, указав, что жалоба подана адвокатом как представителем заявителя, то есть лицом, не имеющим права подавать апелляционную жалобу — что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси