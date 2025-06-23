Работодателям объяснили, как получить деньги на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью

Для работодателей существует ряд компенсационных программ.

Фото: riasne.news

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Государственная служба занятости разъяснила, как получить средства на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью.

В ведомстве отметили, что для работодателей существует ряд компенсационных программ, которые мотивируют брать на работу внутренне перемещенных лиц, ветеранов и лиц с инвалидностью.

1. Компенсацию на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью предоставляют до или после его обустройства?

Государственная служба занятости предлагает работодателям помощь в создании надлежащих условий для удобной работы сотрудников с инвалидностью. Размер компенсации составляет до 120 000 грн — для работников I группы и до 80 000 грн — для II группы. Такая компенсация предоставляется после трудоустройства лица с инвалидностью и фактического обустройства ее рабочего места.

Выплату могут получить как физические лица-предприниматели, так и юридические лица, создавшие соответствующее рабочее место. Важно: компенсацию не получит работодатель, у которого человек с инвалидностью уже работал в течение 180 дней перед актуальной датой трудоустройства.

2. Можно ли получить компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью, если другой работодатель уже получил ее за этого работника?

Нет, компенсация предоставляется одноразово.

3. За какие вспомогательные средства предоставляется компенсация на обустройство рабочего места лица с инвалидностью?

Компенсация выплачивается за уже приобретенные вспомогательные средства для обустройства рабочего места лица с инвалидностью. Категории таких средств могут включать:

– специализированную мебель (кресла с регулируемыми или фиксированными сиденьями);

– поручни и брусья; раздвижные двери;

– средства для их открывания и закрывания;

– лестничные подъемники с электроприводом;

– вспомогательные средства для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;

– клавиатуры Брайля и портативные устройства;

– подъемные платформы для рабочих мест;

– вспомогательные средства для воспроизведения звука, обеспечения способности слышать и видеть.

«В целом компенсация на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью является очень удобной – ею уже воспользовались более 3 тысяч работодателей. Если остались дополнительные вопросы по этой компенсационной программе, можно обратиться к карьерным советникам службы занятости или специалистам «горячей линии» по бесплатному номеру 0 800 600 288. Такие консультации предоставляются: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45», – добавили в службе занятости.

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