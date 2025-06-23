На Закарпатье задержали женщину, которая за $9 тысяч помогала военнообязанным бежать за границу

34-летняя жительница Виноградова организовывала незаконное пересечение границы, предоставляя клиентам инструкции и доставляя их в пограничную зону.

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На Закарпатье правоохранители задержали женщину, подозреваемую в незаконной переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что к организации противоправной схемы причастна 34-летняя жительница города Виноградов.

Свою «услугу» женщина оценила в 9 тысяч долларов с человека. За эти деньги фигурантка предоставляла клиентам подробные инструкции по обходу официальных пунктов пропуска и доставляла их максимально близко к линии границы.

Ее деятельность была разоблачена после того, как недалеко от границы с Венгрией, в селе Тисобейкень Береговского района, пограничный наряд задержал двух мужчин — 46-летнего жителя Харькова и 24-летнего жителя Запорожья, а также их перевозчика.

На всех троих пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП и задержали в административном порядке.

Тем временем полиция установила местонахождение организаторши трансфера и задержала ее в порядке ст. 208 УПК Украины.

Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную из корыстных побуждений.

В настоящее время по делу продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия.

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