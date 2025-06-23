В Киеве ФСБ готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона — СБУ

По данным СБУ, за убийство Гордона российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тысяч долларов США.

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В Киеве Служба безопасности Украины предотвратила очередную попытку покушения на украинского журналиста Дмитрия Гордона. В ходе масштабной спецоперации были одновременно разоблачены и задержаны четыре агентурно-диверсионные группы, связанные с ФСБ РФ, а также их координатор, сообщает СБУ.

Согласно материалам следствия, исполнителям планируемого преступления предлагалось вознаграждение в размере 400 тысяч долларов США.

Расследование установило, что подготовку к убийству организовали через глубоко законспирированного агента, проживавшего в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин РФ с Северного Кавказа, заброшенный в Украину еще до начала полномасштабного вторжения под видом политического беженца. Для прикрытия ФСБ даже сфальсифицировала против него уголовные дела и объявила в международный розыск.

В СБУ отметили, что после 24 февраля 2022 года агент получил указание от своего куратора создать в столице сеть диверсионных групп, в которую он вовлек выходцев с Северного Кавказа. На средства ФСБ он приобрел несколько автомобилей, замаскировал их под такси и оснастил скрытыми видеокамерами.

Агенты следили за Дмитрием Гордоном, документируя его маршруты, места нахождения и оценивая уровень охраны. Согласно плану противника, после вооруженного нападения киллер должен был быстро скрыться, уничтожить улики и затаиться. Для бегства координатор подыскивал мотоцикл.

СБУ удалось предотвратить угрозу, задержав всех членов группы еще на этапе подготовки к преступлению.

В ходе следствия также установлено, что задержанные получали задания по корректировке вражеских обстрелов украинских позиций и подготовке покушений на иностранных добровольцев, сражающихся на стороне Украины. Одной из целей был россиянин из РДК, участвующий в боевых действиях за Украину.

Всем фигурантам предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Они находятся под стражей и могут получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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